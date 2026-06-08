梅雨入りしましたね！

ムシムシしたり、肌寒かったり、かと思うと、暑い日もあったり、、、

日々の生活を快適に過ごすために便利グッズを探したり、、、そんな時に頼りになるが通販です！

日本テレビの通販といえば「日テレポシュレ」！

今回、日本を飛び出し、韓国へ！！

韓国で大ヒットグッズを取材した特番が8月に放送予定だそう！

今、大人気の韓国！

なんと、アンミカさん、太田光代さん、そして岡田結実さんの３人が”忖度ナシ”で”ホンマに良いモノ”だけを買い付け！

化粧品から美顔器、調理器具など、オールラウンドに最新グッズを調査しました。

さらに、この番組のすごいところは、ロケの合間に、美味しいものや地元の人と交流したり、通販番組とは思えない”旅番組”としても楽しめちゃうそう！

いろんな出会いがあったようです〜！

３人が、どんなものを買い付け、調査したのか、ぜひ番組のオンエアをお楽しみに♪

今週は、アンミカさん、太田光代さん2人の”秘書”的な役割で旅をご一緒した岡田結実さんが、エンタメカフェにご来店。

韓国での珍道中！？そして、ママになったばかりの岡田さんの素顔に迫ります。

〜ラインナップ〜

【月】通販番組の取材で韓国へ！

【火】ビューティ編

【水】グルメ編

【木】ママになった岡田結実さんの素顔に迫る

【金】今、韓国を楽しむなら？？

〜イベント概要〜

【タイトル】『通販バラエティ・韓国特番』（番組名未定）

【スケジュール】8月放送予定

【日テレポシュレ・オフィシャルサイト】https://shop.ntv.co.jp