Mrs. GREEN APPLEÆ£ß·ÎÃ²Í¡¢33ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÁ°¤Ë¥é¥¸¥ª¤Ç¥¬¥Á¶ÛÄ¥!?¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡×¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ø¤Î¡ÈÀ¸ÅÅÏÃ¡É¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÎ±¼éÅÅ¤ÇÂç¹²¤Æ
3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉMrs. GREEN APPLE¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡ÊVo/Gt¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¡Ë¤ÎÆ£ß·¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¥ß¥»¥¹LOCKS!¡×¡ÊËè½µ·îÍË 23:08º¢¡Á¡Ë¡£
5·î18Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÍâÆü5·î19Æü¤Ë33ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¹µ¤¨¤¿Æ£ß·¤¬¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¯¤ì¤¿¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ø¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÄ¾ÀÜÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë´ë²è¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨ÊüÁ÷Åö»þ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡Ë¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
Æ£ß·ÀèÀ¸¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡ª ºÇ¶á¡¢¤¹¤´¤¯¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤Ë¡Ö¤â¤¦¤¹¤°Æ£ß·¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Í¡Á¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤ÈÁÄÉã¤ÈÆ±¤¸5·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª ¤Þ¤µ¤«º£¤Þ¤ÇËèÇ¯Æ±¤¸Æü¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤·¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ£ß·ÀèÀ¸¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ê°¦É²¸© 16ºÐ ½÷¤Î»Ò¡Ë
¡ãÆ£ß·¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
Æ£ß·¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª ¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó°ì½ï¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ê¤ó¤À¤Í¡ª ¸÷±É¤À¤Ê¡ª ´ò¤·¤¤¤Ê¡ª º£²óÆÃÊÌ¤ËÆ£ß·ÀèÀ¸ÃÂÀ¸Æü´Ö¶á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢À¸ÅÌ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤ÈÄ¾ÀÜÏÃ¤·¤Á¤ã¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡Ê¿¦°÷¡Ê¢¨ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ë¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡Ä¡Ä¡©
¡Ê¿¦°÷¤¬OK¤ò½Ð¤¹¡Ë
Æ£ß·¡§¤ª¤©¡ª ¤è¤Ã¤·¤ã¡¼¡ª ¤Ï¤Ê¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÅÅÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª ½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡© ¤³¤ó¤Ê¤¤¤¤Ê¤ê¡Ä¡Ä¡£
¡Ê¤³¤³¤Ç¿¦°÷¤¬ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤â¡¢²èÌÌ¤Î¸þ¤³¤¦¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÎ±¼éÈÖ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÀÜÂ³¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Î®¤ì¤ë¡Ë
Æ£ß·¡§¤¢¤Ã¡¢Î±¼éÈÖ¡Ä!?
¡Ê¡Ö¹ç¿Þ¤Î²»¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤é3Ê¬°ÊÆâ¤ÇÅÁ¸À¤ò¤É¤¦¤¾¡£¥Ô¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ï¿²»³«»Ï¤Î²»¤¬¶Á¤¯¡Ë
Æ£ß·¡§¤¢¤Ã¡¢¤â¤·¤â¤·¡ª ¤ªË»¤·¤¤¤È¤³¤í¡¢¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª Mrs. GREEN APPLE ¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÆ£ß·ÎÃ²Í¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡Ä»×¤¤¤Þ¡Ä¡Ä¿½¤·¤Þ¤¹¡ª ¥ß¥»¥¹LOCKS! ¤ÇÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÆ£ß·ÀèÀ¸¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª ¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±¤¸ÃÂÀ¸Æü¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡ª ¤Þ¤¿¤ª»þ´Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¤À¡Ä¡Ä¤¢¤Î¡¼¡Ä¡Ä»þ´Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢º£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª ¼ºÎé¤·¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡ª
¡ÊÌµ»ö¤Ë¡© Î±¼éÈÖÅÅÏÃ¤Ø¤ÎÏ¿²»¤ò½ª¤¨¤Æ¡Ë
Æ£ß·¡§¤Ê¤«¤Ê¤«Î±¼éÈÖÅÅÏÃ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡ª ¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡ª ¤á¤Ã¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤¿¡ª Ãý¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¡Á¡ª ¤Ê¤ó¤ÀÎ±¼éÈÖÅÅÏÃ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡ª ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë!? LOCKSÃæ¤ËÎ±¼éÈÖÅÅÏÃ¤ËÅÁ¸À¤¹¤ë¤Ã¤Æ¡ª ¤Þ¤¢¤½¤¦¤À¤è¤Í¡¢Ë»¤·¤¤¤è¤Í¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¥¢¥ó¥¸¡¼¹»Ä¹¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë¡¢¤¿¤ó¤Ü¶µÆ¬¡Ê¹Â¾å¤¿¤ó¤Ü¡Ë
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
5·î18Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÍâÆü5·î19Æü¤Ë33ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¹µ¤¨¤¿Æ£ß·¤¬¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¯¤ì¤¿¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ø¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÄ¾ÀÜÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë´ë²è¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨ÊüÁ÷Åö»þ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡Ë¡£
Mrs. GREEN APPLE Æ£ß·ÎÃ²Í
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
Æ£ß·ÀèÀ¸¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡ª ºÇ¶á¡¢¤¹¤´¤¯¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤Ë¡Ö¤â¤¦¤¹¤°Æ£ß·¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Í¡Á¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤ÈÁÄÉã¤ÈÆ±¤¸5·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª ¤Þ¤µ¤«º£¤Þ¤ÇËèÇ¯Æ±¤¸Æü¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤·¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ£ß·ÀèÀ¸¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ê°¦É²¸© 16ºÐ ½÷¤Î»Ò¡Ë
¡ãÆ£ß·¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
Æ£ß·¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª ¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó°ì½ï¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ê¤ó¤À¤Í¡ª ¸÷±É¤À¤Ê¡ª ´ò¤·¤¤¤Ê¡ª º£²óÆÃÊÌ¤ËÆ£ß·ÀèÀ¸ÃÂÀ¸Æü´Ö¶á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢À¸ÅÌ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤ÈÄ¾ÀÜÏÃ¤·¤Á¤ã¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡Ê¿¦°÷¡Ê¢¨ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ë¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡Ä¡Ä¡©
¡Ê¿¦°÷¤¬OK¤ò½Ð¤¹¡Ë
Æ£ß·¡§¤ª¤©¡ª ¤è¤Ã¤·¤ã¡¼¡ª ¤Ï¤Ê¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÅÅÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª ½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡© ¤³¤ó¤Ê¤¤¤¤Ê¤ê¡Ä¡Ä¡£
¡Ê¤³¤³¤Ç¿¦°÷¤¬ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤â¡¢²èÌÌ¤Î¸þ¤³¤¦¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÎ±¼éÈÖ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÀÜÂ³¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Î®¤ì¤ë¡Ë
Æ£ß·¡§¤¢¤Ã¡¢Î±¼éÈÖ¡Ä!?
¡Ê¡Ö¹ç¿Þ¤Î²»¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤é3Ê¬°ÊÆâ¤ÇÅÁ¸À¤ò¤É¤¦¤¾¡£¥Ô¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ï¿²»³«»Ï¤Î²»¤¬¶Á¤¯¡Ë
Æ£ß·¡§¤¢¤Ã¡¢¤â¤·¤â¤·¡ª ¤ªË»¤·¤¤¤È¤³¤í¡¢¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª Mrs. GREEN APPLE ¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÆ£ß·ÎÃ²Í¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡Ä»×¤¤¤Þ¡Ä¡Ä¿½¤·¤Þ¤¹¡ª ¥ß¥»¥¹LOCKS! ¤ÇÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÆ£ß·ÀèÀ¸¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª ¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±¤¸ÃÂÀ¸Æü¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡ª ¤Þ¤¿¤ª»þ´Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¤À¡Ä¡Ä¤¢¤Î¡¼¡Ä¡Ä»þ´Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢º£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª ¼ºÎé¤·¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡ª
¡ÊÌµ»ö¤Ë¡© Î±¼éÈÖÅÅÏÃ¤Ø¤ÎÏ¿²»¤ò½ª¤¨¤Æ¡Ë
Æ£ß·¡§¤Ê¤«¤Ê¤«Î±¼éÈÖÅÅÏÃ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡ª ¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡ª ¤á¤Ã¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤¿¡ª Ãý¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¡Á¡ª ¤Ê¤ó¤ÀÎ±¼éÈÖÅÅÏÃ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡ª ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë!? LOCKSÃæ¤ËÎ±¼éÈÖÅÅÏÃ¤ËÅÁ¸À¤¹¤ë¤Ã¤Æ¡ª ¤Þ¤¢¤½¤¦¤À¤è¤Í¡¢Ë»¤·¤¤¤è¤Í¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¥¢¥ó¥¸¡¼¹»Ä¹¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë¡¢¤¿¤ó¤Ü¶µÆ¬¡Ê¹Â¾å¤¿¤ó¤Ü¡Ë
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624