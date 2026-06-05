◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人８―２ロッテ（５日・東京ドーム）

巨人・中山礼都外野手が２安打を記録し、自身初の５打点と躍動した。

５月３１日・日本ハム戦以来４試合ぶりのスタメン出場。５回１死一、三塁で先制の左犠飛を記録すると、３―０の６回２死満塁では左翼フェンス直撃の走者一掃３点二塁打を放った。７―０の８回１死一塁では右中間へ適時打をマークした。

お立ち台に上がると、「温大さん（井上）から試合前にずっと『礼都、頼むぞ』とすごくプレッシャーをかけられていたので、何とか打てて良かった」とはにかんだ２４歳。ヒーローインタビューの一問一答は以下の通り。

―素晴らしい日になった

「いやあもう、本当に久しぶりすぎて緊張しています」

―先制犠飛

「得点圏だったんで初球からいこうというのは思っていましたし、温大さんから試合前にずっと礼都頼むぞとすごくプレッシャーかけられていたので、何とか打てて良かったです」

―３点タイムリー

「何とか食らいついていこうと思ったのでああいう結果になって良かったなと思います」

―どんな１本になったか

「追い込まれるまでに手を出したかったんですけど、厳しいボールで難しかったので何とか追い込まれて食らいついていった結果が外野の頭を越えてくれて良かったです」

―もう１本タイムリーで自身初の５打点

「本当にこんな日になると思っていなかったので、チームに貢献できて良かったです」

―２軍で調整の期間もあった。今振り返るとどうか

「本当に何もうまくいかないというか、すごく苦しい時期が続いていたんですけど、またこうやって活躍する時をイメージしながらやっていたので、こうやって結果を残せて良かったです」

―次戦以降へ向けて

「連勝が続いていますが、まずは目の前の試合に全員で勝つことだけだと思うので、勝利に向かって明日も頑張ります」