金沢市 職員が ひき逃げ 容疑で逮捕される

4日、石川県の金沢市の職員（58歳）が道路を横断していた10代の女性をはねて、けがをさせたにも関わらず、その場から走り去ったとして、ひき逃げなどの疑いで逮捕されました。

「人をひいたという認識ない」

警察の調べに対し「人をひいたという認識はない」と容疑を否認しているということです。

ひき逃げなどの疑い逮捕されたのは、58歳の金沢市の男性職員です。

男性職員は4日午後0時20分ごろ、石川県金沢市野町4丁目の市道で、軽乗用車で運転中、道路を横断していた金沢市内に住む10代の女性をはねて、その場から走り去った疑いがもたれています。

女性は首に軽いけがをしました。

サイドミラー破損のまま走り去る

警察が女性からの通報を受けて捜索したところ、左のサイドミラーが破損している車を見つけ、男性職員に職務質問をしたということです。

調べに対し、男性職員は「人をひいたという認識はありません」と容疑を否認しているということです。

金沢市によりますと、男性職員は4日午後から休暇で、帰宅途中だったということです。

金沢市の村山卓市長は「職員が逮捕されたことを大変重く受け止めております。被害に遭われた方に心からお見舞いを申し上げるとともに、市民の皆さまに深くお詫び申し上げます」とコメントしています。