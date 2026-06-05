狩野英孝、“顔はめパネル”めぐる投稿にツッコミ殺到「どうやって撮ったん？w」「その発想はなかった」
お笑い芸人の狩野英孝（44）が5日、自身のXを更新。顔はめパネルでの一幕をつづった投稿に“ツッコミ”が相次いでいる。
【写真】発想が天才すぎて…多くのフォロワーを困惑させた狩野英孝の投稿
狩野は「顔はめパネル、やっぱ自撮りじゃ厳しいか‥」と投稿し、海女が描かれたパネルに顔をはめる自身の姿を公開したが、距離感が足りず、どこか窮屈そうな表情を見せている。
この投稿には「どうやって撮ったん？ww」「それを自撮りするひと、世界に1人だけw」「とりあえずやってみるの精神がカッコいい」「ただ、穴から覗いている人で草」「その発想はなかったわ」との反響が相次いでいる。
【写真】発想が天才すぎて…多くのフォロワーを困惑させた狩野英孝の投稿
狩野は「顔はめパネル、やっぱ自撮りじゃ厳しいか‥」と投稿し、海女が描かれたパネルに顔をはめる自身の姿を公開したが、距離感が足りず、どこか窮屈そうな表情を見せている。
この投稿には「どうやって撮ったん？ww」「それを自撮りするひと、世界に1人だけw」「とりあえずやってみるの精神がカッコいい」「ただ、穴から覗いている人で草」「その発想はなかったわ」との反響が相次いでいる。