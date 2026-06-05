福井県の石田嵩人知事（36）が2026年6月4日、福井県警察学校の視察を行ったことをインスタグラムで報告し、訓練を体験するような姿が「かっこいい」などと絶賛されている。

「日々訓練と学びに励む現場を拝見しました」

石田氏はインスタで、学校を視察した際の写真4枚を公開した。スーツを着て、グローブをつけた両手を構えて微笑む様子や、真剣な表情で剣道を体験する姿などがみられる。

投稿文では「警察官を志す皆さんが、日々訓練と学びに励む現場を拝見しました」と説明し、下記のようにも紹介した。

「特に印象的だったのは、規律を大切にしながらも、携帯電話の使用が認められていたり、自由時間をのびのびと過ごせたりと、時代に即したフレキシブルな環境づくりが進められていることでした！」

投稿のコメント欄には、「剣道の構えの姿勢が素晴らしい！」「こんなかっこいい知事いる！？」「何してもサマになりますね」「剣道王子」「毎日かっこいい」といった声が寄せられている。

石田氏は元外務省職員で、1月25日投開票の知事選に立候補。自民県議らが推した対立候補を僅差で破り、初当選した。