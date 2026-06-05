栃木C25歳GK相澤ピーター・コアミが欧州移籍!! 1400字超の長文コメント「本当に覚悟を決めてこの決断をしました」
栃木シティは5日、GK相澤ピーター・コアミ(25)がブレゲンツ(オーストリア2部)へ完全移籍することを発表した。
相澤は2021年にジェフユナイテッド千葉を契約満了後、トライアウトで中心性脊髄損傷の重傷を負ったが23年にJFLのラインメール青森へ加入。翌年にはJ3のヴァンラーレ八戸へ移籍した。2クラブでリーグ戦での出場はなかったが、24年に当時JFLの栃木Cに加入すると守護神に定着し、J3とJ2への連続昇格に貢献。今季は10試合に出場している。
移籍先のブレゲンツは、栃木Cが3日に戦略的パートナーシップの締結を発表したクラブ。海外挑戦に向けて1414文字の長文で以下のようにコメントしている。
「リリースにもありました通り、この度オーストリア2部のブレゲンツに移籍する事になりました。まずは、この決断をするにあたってチャンスをくださった大栗社長、僕のわがままを許してくださった今矢監督をはじめとするスタッフの方々に感謝します」
「栃木シティは僕をプロサッカー選手として初めて認めてくれた場所でした。行く宛がなかった僕を拾ってくださり、そこからここでプロデビュー、Jリーグデビューを飾ることができ試合経験を積ませてもらってゲームキャプテンまで任せてもらい共にタイトルを2つ掴み取る素晴らしい経験をさせてもらいました」
「監督に相談をした際、『来年もここで共に戦ってほしい。』そう言って頂きました。今シーズン中々思うようなパフォーマンスを出せていない中こんな事を言ってもらえるとは思っていませんでしたし、本当に選手冥利に尽きる瞬間でした。そして一度はここで共に戦い、来年タイトルを掴み取る為に戦おうと決意していました。しかし、自分の年齢、自分の夢との距離をもう一度考え直した時に今のままではいけないと感じました」
「『世界一のGKになる。』言うのは簡単ですが、本当に途方もなく遠く、本来ならば今の立ち位置からは想像してはいけないレベルだと思っています。信頼できる監督をはじめとする頼りになるスタッフ陣、素晴らしい能力を持った選手たち、自然豊かな住みやすい街、家族が観にきやすい距離のスタジアム、最高のトレーニング環境。選手として更にここから跳ねるにはこれらを全て捨てでも厳しい環境に身を置いてチャレンジしないと自分の夢には届くどころかかすりもしない。そう感じました。
信頼してくださった監督や期待してくれているスタッフの方々の想いを裏切るような形になってしまい、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです」
「特に田北GKコーチには本当に沢山のものを学ばせてもらいました。サッカーの技術だけではなく、人としてどうあるべきか。リーダーとしてどうあるべきか。彼のおかげでGKというポジションがいかに深くて、面白くて、素晴らしいものなのかを改めて気づかせてもらいました。彼がいなければ今の僕は間違いなくいないと断言できます。だからこそ、活躍する事が恩返しになると思います。必ず夢を叶える為に人生を賭けて勝負してきたいと思います。簡単じゃない。そんな事は百も承知です。僕は弱い人間なのでこの決断をするまでに時間がかかりました。ですが本当に覚悟を決めてこの決断をしました。口だけでは終わらない。転んでもただでは起きない。どこにいってもやるべき事をやり続けたいと思います」
「ファンサポーターの皆さんへ」
「今シーズンも沢山の応援をありがとうございました。やっと皆さんに名前を覚えてもらったのにこの地を去るのは寂しいです。皆さんの応援はいつも僕の胸に届いていました。そんな中で皆さんに面白いゲームや勝ち試合ではなく、負け試合ばかりを届けてしまったのには本当に責任を感じています。皆さんと共にJ2優勝できなかったのは本当に心残りですが、最高の選手達が必ず成し遂げてくれます。ご存知の通りJ2は本当に厳しいリーグです。その中でも皆さんの平和で素晴らしい応援が選手たちにとっては必ず力になるはずです。これからも熱い応援よろしくお願いします」
「最後に、栃木での2年半、最高に素晴らシティでした!これからも栃木シティに関わる全ての方々の幸せを願っております。お世話になりました!!!!!」
相澤は2021年にジェフユナイテッド千葉を契約満了後、トライアウトで中心性脊髄損傷の重傷を負ったが23年にJFLのラインメール青森へ加入。翌年にはJ3のヴァンラーレ八戸へ移籍した。2クラブでリーグ戦での出場はなかったが、24年に当時JFLの栃木Cに加入すると守護神に定着し、J3とJ2への連続昇格に貢献。今季は10試合に出場している。
「リリースにもありました通り、この度オーストリア2部のブレゲンツに移籍する事になりました。まずは、この決断をするにあたってチャンスをくださった大栗社長、僕のわがままを許してくださった今矢監督をはじめとするスタッフの方々に感謝します」
「栃木シティは僕をプロサッカー選手として初めて認めてくれた場所でした。行く宛がなかった僕を拾ってくださり、そこからここでプロデビュー、Jリーグデビューを飾ることができ試合経験を積ませてもらってゲームキャプテンまで任せてもらい共にタイトルを2つ掴み取る素晴らしい経験をさせてもらいました」
「監督に相談をした際、『来年もここで共に戦ってほしい。』そう言って頂きました。今シーズン中々思うようなパフォーマンスを出せていない中こんな事を言ってもらえるとは思っていませんでしたし、本当に選手冥利に尽きる瞬間でした。そして一度はここで共に戦い、来年タイトルを掴み取る為に戦おうと決意していました。しかし、自分の年齢、自分の夢との距離をもう一度考え直した時に今のままではいけないと感じました」
「『世界一のGKになる。』言うのは簡単ですが、本当に途方もなく遠く、本来ならば今の立ち位置からは想像してはいけないレベルだと思っています。信頼できる監督をはじめとする頼りになるスタッフ陣、素晴らしい能力を持った選手たち、自然豊かな住みやすい街、家族が観にきやすい距離のスタジアム、最高のトレーニング環境。選手として更にここから跳ねるにはこれらを全て捨てでも厳しい環境に身を置いてチャレンジしないと自分の夢には届くどころかかすりもしない。そう感じました。
信頼してくださった監督や期待してくれているスタッフの方々の想いを裏切るような形になってしまい、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです」
「特に田北GKコーチには本当に沢山のものを学ばせてもらいました。サッカーの技術だけではなく、人としてどうあるべきか。リーダーとしてどうあるべきか。彼のおかげでGKというポジションがいかに深くて、面白くて、素晴らしいものなのかを改めて気づかせてもらいました。彼がいなければ今の僕は間違いなくいないと断言できます。だからこそ、活躍する事が恩返しになると思います。必ず夢を叶える為に人生を賭けて勝負してきたいと思います。簡単じゃない。そんな事は百も承知です。僕は弱い人間なのでこの決断をするまでに時間がかかりました。ですが本当に覚悟を決めてこの決断をしました。口だけでは終わらない。転んでもただでは起きない。どこにいってもやるべき事をやり続けたいと思います」
「ファンサポーターの皆さんへ」
「今シーズンも沢山の応援をありがとうございました。やっと皆さんに名前を覚えてもらったのにこの地を去るのは寂しいです。皆さんの応援はいつも僕の胸に届いていました。そんな中で皆さんに面白いゲームや勝ち試合ではなく、負け試合ばかりを届けてしまったのには本当に責任を感じています。皆さんと共にJ2優勝できなかったのは本当に心残りですが、最高の選手達が必ず成し遂げてくれます。ご存知の通りJ2は本当に厳しいリーグです。その中でも皆さんの平和で素晴らしい応援が選手たちにとっては必ず力になるはずです。これからも熱い応援よろしくお願いします」
「最後に、栃木での2年半、最高に素晴らシティでした!これからも栃木シティに関わる全ての方々の幸せを願っております。お世話になりました!!!!!」