【6月5日】今日の決算発表予定　エターナルG、サイバSOL、アイルなど12社

ナカモト、日本駐車場開発も要チェック

情報・通信業

436A サイバーソリューションズ 2026年4月期 本決算

Point；ストック売上の伸長と通期利益の計画上振れ着地をチェック

3662 エイチームホールディングス 2026年7月期 3Q

Point；ゲームやEC等各セグメントの損益改善と通期進捗に注目

3816 大和コンピューター 2026年7月期 3Q

Point；ソフト開発の受注状況と売上高・営業益の進捗率をチェック

3854 アイル 2026年7月期 3Q

Point；中小企業向け基幹システムのDX需要とストック収益を注視

3733 ソフトウェア・サービス 2026年10月期 2Q

Point；医療機関向けシステムの受注残高と受注高の推移に注目

不動産業

2353 日本駐車場開発 2026年7月期 3Q

Point；駐車場事業の稼働率回復とテーマパーク等観光事業の損益

8917 ファースト住建 2026年10月期 2Q

Point；戸建分譲の契約進捗と資材高騰に伴う粗利益率の変化を注視

小売業

3193 エターナルホスピタリティグループ 2026年7月期 3Q

Point；鳥貴族などの既存店売上高の推移と通期上方修正後の進捗度

サービス業

6040 日本スキー場開発 2026年7月期 3Q

Point；グリーンシーズンの集客動向と通期業績への寄与度をチェック

9678 カナモト 2026年10月期 2Q

Point；建設機械のレンタル稼働率と公共・民間投資の需要動向

輸送用機器

7265 エイケン工業 2026年10月期 2Q

Point；自動車用フィルター等の国内外販売動向と原材料費の影響

7279 ハイレックスコーポレーション 2026年10月期 2Q

Point；自動車用コントロールケーブルの受注回復と地域別損益

※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。

発表翌日に分析結果がわかる「カブアカ決算速報」