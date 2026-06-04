40代50代が「やめてよかった美容」5選。がんばらない肌ケア＆メイクで、心と家計にゆとりができた
今までの習慣を見直すと、目に見える変化が生まれやすいのが「美容」。ここでは、読者代表組織「ESSEベストフレンズ101（ワンオーワン）」のメンバーが、実際にやめてよかった美容術をご紹介。スキンケアやネイル、ヘアメイクを“今の自分に合うもの”に変えることが、心や家計のゆとりにもつながっているようです。
スキンケアにいろいろ使うのをやめた
基礎化粧品はオールインワンに。ラクだから続く！
美白ケアもかなうオールインワンタイプを使い始めたら、スキンケアがラクに！ 忙しいときも無理なくケアできて、気持ちに余裕が生まれました。（さいきかよこさん・42歳・兵庫県）
ストレートパーマをかけるのをやめた
髪を巻いてボリュームアップで若見え！
長く続けていたストレートパーマ。髪がやせて見えるかも…と思いきってやめ、今は逆に髪を巻いてボリューム感を演出。こっちの方が若く見える気がします！ （山田沙織さん・41歳・埼玉県）
ネイルサロンに行くのをやめた
ネイルチップは手軽！気分やTPOでつけ替えも
ネット通販でプチプラのネイルチップを購入し、セルフネイルに。
サロン通いをやめてお金の負担が減り、TPOに合わせていろんなデザインを気軽につけ替えられるようにも。（玉城誠子さん・42歳・東京都）
セルフネイルで爪の健康＆節約がかなった
月1のネイルサロンをやめてセルフネイルに挑戦。塗るだけでナチュラルな仕上がりになるネイル強化剤を使ったら、爪が割れにくくなりました。時間とお金の節約にもなります。（佐藤知恵さん・52歳・埼玉県）
化粧品をケチケチ使うのをやめた
プチプラのパックを続けて肌が若返り！
雑誌で“美容は毎日の積み重ねが大事”と知り、スキンケアの方法をチェンジ。ケチケチ使うのではなく、プチプラでも毎日ちゃんとパックをしたら、肌のみずみずしさが復活しました。（かつらさん・47歳・宮城県）
コスメを見直して肌のうるおいを取り戻した
メイクを見直したことで肌のうるおいが復活。汗による化粧崩れや、乾燥が気にならなくなりました。（勅使河原祐子さん・49歳・千葉県）