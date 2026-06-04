韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年6月4日、打撃不振が続くロサンゼルス・ドジャースのカイル・タッカー外野手（29）について、「キム・ヘソンの方がマシだ」と批判的に報じた。

「巨額を投じて獲得したタッカーはキムよりも打率が低い」

タッカーは昨オフ、シカゴ・カブスから４年２億4000万ドル（380億円）でドジャースに移籍した。今季ここまでは3日の時点で、打率.235、4本塁打、27打点、OPS.715と、年俸に見合うとは言い難い成績となっている。

一方のキムは、24年オフに3年総額1250万ドル（約19億7500万円）の契約でドジャースに入団した。今季マイナーリーグで開幕を迎え、4月6日に大リーグに昇格したが、打撃が徐々に低迷し、打撃不振の影響もあって5月30日にマイナーに降格した。

複数の韓国メディアによると、キムのマイナー落ちに納得がいかない地元ファンは多く、SNSを通じてデーブ・ロバーツ監督（54）の采配を批判しているという。

このような状況の中、「スポーツ朝鮮」は「マイナーリーグのキム・ヘソンの方がマシだ！ドジャースの『金食いカバ』転落→『3670億ウォンの正当化は難しい』」とのタイトルで、タッカーを批判的に報じた。

記事では「ドジャースが巨額を投じて獲得した外野手カイル・タッカーが、打席で不振に陥っている。マイナーリーグに降格したキム・ヘソンよりも打率が低い状況だ」と指摘し、こう続けた。

「タッカーは実際チームに大きな貢献ができていない」

「タッカーは実際、チームに大きな貢献ができていない。タッカーは現在、打率.235、OPS.715、本塁打4本にとどまっている。マイナーリーグにいるキム・ヘソンの打率は.259だ。年俸ではタッカーが圧倒的だが、実力においてもキム・ヘソンを圧倒しているとは言い難い。ロバーツ監督は、シーズンを通してタッカーを打順のあちこちに配置し、彼に適した場所を探そうとしたが、打撃不振は改善されていない。調子が上がってきたかと思えば、すぐにまた沈んでしまう」

タッカーは開幕当初、大谷翔平選手（31）の次の打順である2番を任されていたが、プレッシャーからか打撃不振に陥った。4月下旬からは2番を外れ、4番や5番での起用が多くなった。

ドジャースは4日（日本時間）、チェイス・フィールドでアリゾナ・ダイヤモンドバックスと対戦し、タッカーは「5番・ライト」でスタメン出場した。この日は、1本塁打を含む5打数3安打2打点を記録し、打率を.243とした。

試合は、先発・大谷が6回2安打無失点の好投。リリーフ陣も好投し、得点を許さず7−0で快勝した。