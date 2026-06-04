イラストレーターの星野ルネさんの漫画がインスタグラムで1800以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

アフリカ生まれ、日本育ちの作者。ある日、電車の中で1人のおじさんに声を掛けられました。とても疲れていた作者は、日本語があまり分からないふりをして、その場をやり過ごそうとしたのですが…という内容で、読者からは「確かにラスボス感ある」「空気を読む力って大切」「多言語話者あるあるかも」などの声が上がっています。

“日本語が通じない作戦”を超えてきたおじさん

星野ルネさんは、インスタグラムで作品を発表しています。星野ルネさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

星野ルネさん「『アフリカ生まれ日本育ちの自分には、どんな風に日本社会や生活が見えているのか』というテーマで、読者の皆さんにも疑似体験をしていただけそうな印象的なエピソードを漫画にしています。今作はその一環です」

Q.おじさんに話し掛けられたとき、率直にどのように感じましたか。

星野ルネさん「当時は夜勤明けか何かでとても眠かったので、『察してくれないんだな〜』と思いましたね。同時に、『オープンで人が好きな方なんだろうな』『温かい人なんだろうな』とも思いました」

Q.この後、どのような展開になったのですか。

星野ルネさん「『なぜこんなに言語を習得したのか』『どのような友人がいるのか』などを説明してくれました。アフリカ系の友人も多いそうです。その後、私が降りる駅に着いたので下車しました」

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

星野ルネさん「初来日が4歳ごろで、その頃から落書きはしていました。漫画は小学校に上がってから、『コロコロコミック』や『コミックボンボン』などの影響で、模倣をするところから始まりました。人生を通して、いつも何かは描いていますね。SNSは、気軽に自己表現を社会に向けてやってみようと思い、描き始めました」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

星野ルネさん「思いつく限り、さまざまな表現をしたいです。エッセー漫画だけでなく、SFや短編集、社会学、人類史に近いようなテーマなど、幅広く取り組んでいきたいと考えています」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

星野ルネさん「『おじさん、最強』『ラスボス感ある』『でも空気を読む力、大切ですね』など、さまざまなコメントをいただきました。他にもたくさんのコメントをいただいたので、ぜひ私のSNSをのぞいてみてください。皆さんにとっても、新しい発見がきっとあると思います」