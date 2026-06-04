「書き方が悪すぎる」配達員の無断侵入を招いた“ややこしすぎる”置き配メモの内容とは？
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デリバリー配達員のレクター氏が自身のYouTubeチャンネルで「配達員が家の中に無断侵入？ややこしすぎる注文者のメモが話題に【Uber Eats配達員】」を公開した。動画では、配達員が玄関の中に侵入して置き配をした騒動を取り上げ、SNS上で注文者が炎上している背景や、配達員が直面するリスクについて独自の視点で語っている。
事の発端は、ある注文者がXに投稿した内容だ。注文時のメモに「宅配ボックスには入れないで 玄関の扉をあけてすぐのところにお願いします」と記載したところ、配達員が無言で家の中に入り、商品を置いていったという。注文者は「やはり私の書き方が悪いんですかね？」と投稿したが、その表現がわかりにくいとして批判を浴びる事態となった。
レクター氏は、実際に商品が置かれた玄関の写真を提示し、靴などが一切置かれていない不自然さを指摘。さらに、投稿者が収益化の条件である「青バッジ」を所持し、日頃からAI画像を頻繁に投稿している点にも触れ、「収益目的であえてこういう内容を投稿したという可能性もゼロではない」とインプレッション稼ぎの疑いを提示した。また、Uber Eats側が注文者への返信で「配達パートナーが勘違いしてしまった可能性もございます」と釈明しつつ、不法侵入についてはガイドライン違反として重く受け止める姿勢を見せたことも紹介している。
動画の後半では、最近SNS上で注文者による配達員の顔写真晒しや過激な批判が目立っている現状を危惧。「配達員はラクな仕事だと言われがちだが、一歩対応を間違えたら顔写真が晒されたりとか炎上する可能性がある」と述べ、気軽に見える仕事の裏に潜むリスクの大きさを訴えた。
最後にレクター氏は、自身が同じメモを受け取った場合の対応として「玄関の扉って言ったら門の扉だなというふうに解釈して、玄関の外に置いちゃいますね」と回答。「決してリスクが全くない仕事ではない」と強調し、配達員を取り巻く厳しい現状に警鐘を鳴らして動画を締めくくった。
事の発端は、ある注文者がXに投稿した内容だ。注文時のメモに「宅配ボックスには入れないで 玄関の扉をあけてすぐのところにお願いします」と記載したところ、配達員が無言で家の中に入り、商品を置いていったという。注文者は「やはり私の書き方が悪いんですかね？」と投稿したが、その表現がわかりにくいとして批判を浴びる事態となった。
レクター氏は、実際に商品が置かれた玄関の写真を提示し、靴などが一切置かれていない不自然さを指摘。さらに、投稿者が収益化の条件である「青バッジ」を所持し、日頃からAI画像を頻繁に投稿している点にも触れ、「収益目的であえてこういう内容を投稿したという可能性もゼロではない」とインプレッション稼ぎの疑いを提示した。また、Uber Eats側が注文者への返信で「配達パートナーが勘違いしてしまった可能性もございます」と釈明しつつ、不法侵入についてはガイドライン違反として重く受け止める姿勢を見せたことも紹介している。
動画の後半では、最近SNS上で注文者による配達員の顔写真晒しや過激な批判が目立っている現状を危惧。「配達員はラクな仕事だと言われがちだが、一歩対応を間違えたら顔写真が晒されたりとか炎上する可能性がある」と述べ、気軽に見える仕事の裏に潜むリスクの大きさを訴えた。
最後にレクター氏は、自身が同じメモを受け取った場合の対応として「玄関の扉って言ったら門の扉だなというふうに解釈して、玄関の外に置いちゃいますね」と回答。「決してリスクが全くない仕事ではない」と強調し、配達員を取り巻く厳しい現状に警鐘を鳴らして動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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Uber Eats、出前館などフードデリバリー配達員を行う傍ら、YouTubeで配達員の情報発信をしています。