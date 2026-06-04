授業参観で息子の教室に向かうと、知らない女子生徒から突然「うどんのつゆ、ありがとうございました！」とお礼を言われた――。何のことか分からず息子に聞くと、お弁当の冷やしうどんに入れていた"予備のつゆ"を、つゆを忘れたクラスメートに譲っていたのでした。母親がこのエピソードをThreadsに投稿したところ、「こういう交流いいね」「お母さんのおかげ」と反響が広がっています。



【写真】息子の冷やしうどん弁当につけていた「予備のつゆ」が思わぬ活躍

投稿主は、4児の母であるzuekonnoさん（@zueko2442）。きっかけは授業参観の日でした。移動教室の後、教室に戻ろうとすると、後ろから「A君のお母さん？」と声が。振り返ると、息子の横に知らない女子が立っていて、「うどんのつゆ、ありがとうございました！」とお礼を言われたそうです。



事情を聞くと、その子もお弁当がうどんだったのに、つゆを忘れてしまったのだとか。それを知った息子が、自分の「予備のつゆ」を譲ったのでした。予備のつゆは、うどんがくっついたとき用にzuekonnoさんが念のため入れていたもの。この春入学したばかりの息子にとって、思いがけない交流のきっかけになりました。



「うどんがくっついちゃったら食べにくいかな〜、入れた市販のつゆだけでは足りないかな〜と思って入れたものだったのですが、この春に入学したばかり、ましてや女子の多い学校なので、今回のようなことで打ち解けて仲良くなれたのならよかったなと思いました」



普段から、お弁当は息子が食べやすい内容を意識しているそうです。



「息子は麺類が好きなので、中学校の部活の夏の試合などには、そうめんをよく持たせたりしていました。時間がなかったり、疲れたりしていても食べやすいみたいです」



高校のお弁当に麺を入れたのは、この日が初めてだったといいます。また、写真に写っているおにぎりは、通学途中で食べる朝ごはん用のものだとか。



「先日、『かーちゃんの朝のおにぎり、おいしいんだよね、ハズレがなくて』と言ってくれました。息子の好きそうな具を選んでいるので、してやったりです（笑）」



朝すぐに食べるため、半熟卵や焼豚、たらこなどを具として入れることも。一方で、お昼のお弁当については「時間が足りなくて食べきれないから、量を減らしてほしい」と言われたこともあり、量や内容を調整している最中だといいます。



今回の投稿への反響については、zuekonnoさん本人も驚いているといいます。



「使い捨ての容器も特別なものではないし、麺のお弁当も皆さん定番だと思っていました。個人的には、むしろ『日曜だから少し手抜きした』という印象だったため、こんなに褒めていただけてうれしいです」