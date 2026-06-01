『左ききのエレン』第9話 「私は光を放って消え去る」あらすじ＆場面カット公開！
毎週⽕曜深夜24時〜テレ東系列ほかにて放送中のTVアニメ『左ききのエレン』、第9話のあらすじ場面カットが公開された。さらに、勝⽣真沙⼦と潘めぐみの出演が決定。コメントも到着した。また、Blu-ray BOXの最新情報も公開された。
驚異の累計約2億5000万PVを記録し、発⾏部数は約420万部を突破、ドラマ・舞台化もされ、⼤きな話題を呼んだ、天才になれなかった全ての⼈へ――⼼をえぐる＜クリエイター⻘春群像劇＞『左ききのエレン』。
自らの才能の限界に苦しみながらも ”何か” になることを夢見る凡人・光と、圧倒的な才能ゆえに苦悩する孤高の天才・エレン。
デザイナーの道を選んだ光一は百戦錬磨の広告業界のクリエイターたちと、世界のアートシーンに飛び込んだエレンは怪物アーティストたちと遭遇し……。
未曾有の才能が蠢きひしめき合うクリエイティブの世界を舞台に、もがき、時にくじけながらも挑み続ける二人のを描く。
このたび、6⽉2⽇（⽕）に放送される本作の第9話「私は光を放って消え去る」のあらすじ＆場⾯カットが公開された。
＜第9話「私は光を放って消え去る」あらすじ＞
世界的デザイナーであかりの⺟・岸アンナがクリエイティブディレクターを務めるファッションブランド ”ANNA KISHI” のオーディションがニューヨークで⾏われた。今回のコレクションのメインモデルをあかりに決めるか迷っていたアンナは、スーパーモデルのナタリーをオーディションに呼び、⼆⼈を競わせることに。27歳でピークを迎え、同時に消えると強く信じていたあかりは、光⼀やエレンとの出会いを経てオーディションに挑む。
＞＞＞第9話場面カットをすべてチェック！（写真7点）
そして、岸アンナ役として勝⽣真沙⼦が、ナタリー・ルッソ役として潘めぐみが出演。本作の ”左きき” という⾔葉に⼼を鷲掴みにされたという勝⽣は「苦悩を伴いながらも、途切れる事なき情熱で突き進む」岸アンナを演じるにあたって「奮闘致しました」と振り返り、潘は「⽣きる⼈たちの輝きと翳りを、⾻の髄まで堪能して下さい」と⾔葉を寄せた。
さらにBlu-ray BOXのジャケット写真・デジパック絵柄が公開された。ジャケット写真は本作らしいモノクロのスタイリッシュなデザインで、ディスクが⼊ったデジパックのイラストはアニメ描き下ろし。
（C）かっぴー／アニメ「左ききのエレン」製作委員会
驚異の累計約2億5000万PVを記録し、発⾏部数は約420万部を突破、ドラマ・舞台化もされ、⼤きな話題を呼んだ、天才になれなかった全ての⼈へ――⼼をえぐる＜クリエイター⻘春群像劇＞『左ききのエレン』。
自らの才能の限界に苦しみながらも ”何か” になることを夢見る凡人・光と、圧倒的な才能ゆえに苦悩する孤高の天才・エレン。
デザイナーの道を選んだ光一は百戦錬磨の広告業界のクリエイターたちと、世界のアートシーンに飛び込んだエレンは怪物アーティストたちと遭遇し……。
未曾有の才能が蠢きひしめき合うクリエイティブの世界を舞台に、もがき、時にくじけながらも挑み続ける二人のを描く。
＜第9話「私は光を放って消え去る」あらすじ＞
世界的デザイナーであかりの⺟・岸アンナがクリエイティブディレクターを務めるファッションブランド ”ANNA KISHI” のオーディションがニューヨークで⾏われた。今回のコレクションのメインモデルをあかりに決めるか迷っていたアンナは、スーパーモデルのナタリーをオーディションに呼び、⼆⼈を競わせることに。27歳でピークを迎え、同時に消えると強く信じていたあかりは、光⼀やエレンとの出会いを経てオーディションに挑む。
＞＞＞第9話場面カットをすべてチェック！（写真7点）
そして、岸アンナ役として勝⽣真沙⼦が、ナタリー・ルッソ役として潘めぐみが出演。本作の ”左きき” という⾔葉に⼼を鷲掴みにされたという勝⽣は「苦悩を伴いながらも、途切れる事なき情熱で突き進む」岸アンナを演じるにあたって「奮闘致しました」と振り返り、潘は「⽣きる⼈たちの輝きと翳りを、⾻の髄まで堪能して下さい」と⾔葉を寄せた。
さらにBlu-ray BOXのジャケット写真・デジパック絵柄が公開された。ジャケット写真は本作らしいモノクロのスタイリッシュなデザインで、ディスクが⼊ったデジパックのイラストはアニメ描き下ろし。
（C）かっぴー／アニメ「左ききのエレン」製作委員会
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