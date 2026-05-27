大黒摩季が2026年5月27日より、デビュー35周年YEARをスタートする。1992年のデビュー以来、力強くリアルな歌詞とボーカルで人々の人生に寄り添ってきた大黒摩季は、2010年から約6年間の活動休止を経て、2016年に完全復活。常に進化を続けながら止まることなく走り続けてきた。

「感じたままありのまま 憧れの鷲や鷹のように大らかに誇らしく羽搏き どこかに留まることなく自由に飛び回り 皆様にも楽しんでいただきたい」とは、35周年YEARを迎えた大黒の言葉だ。羽を広げて羽ばたくキービジュアルや、“FLY ON!”=飛び続けるというテーマのもと、8ヵ月連続リリースや、その後に続く35周年記念の全国ツアー開催が発表となった。加えてリリースの合間には、昨年のツアーで訪れることができなかった九州3県と、地元・北海道の4地区を巡る＜55 BLACK RETURNS＞ツアーも開催する。

7月1日から始まる8ヵ月連続リリースの第一弾は、35周年記念ソングとして書き下ろした配信シングル「いつかのメロディー」だ。“伝えることが出来ない思いを、共に知るいつかのメロディーにのせて届ける”という切ない歌詞世界、そしてバラードからPOPロックへと大胆に展開するサウンドは、“直接言葉は交わさないけれど、音楽でつながっている”という、大黒摩季とリスナーとの関係も感じさせるポジティヴな仕上がりだ。

そして8月1日には、1997年同日にレインボースクエア有明に47000人を動員し、テレビ朝日『ミュージックステーション』で全国中継もされた1stライブ＜大黒摩季 LIVE NATURE #0 〜Nice to meet you!〜＞をLIVE Blu-ray化。続く9月1日には、最新アルバム『55 RED』がリリースされる予定だ。

なお、6月1日には35周年特設サイトが開設される。同サイトでは“FLY ON!”YEARの様々なコンテンツや詳細が随時公開されるとのこと。以下にデビュー35周年“FLY ON!”YEARに関する大黒摩季のコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

そして35周年⭐ “ FLY ON! ” YEAR

毎年5/27この日の朝は、いい香りのお線香に火をつけて

マンゴーとバナナを供え、ZARD坂井泉水ちゃんのご命日に祈りを捧げ

ゆっくり彼女と語り合うことから始まる

そして、急に暑い日になったことで一気に咲いた🌹薔薇を愛でながら

橋倉パパの美味しいcoffeeを飲んで穏やかに1日をスタート

あっという間に35年目かぁ・・・

今の心境はですね・・・

思えば遠くに来たもんだ

この先どこへ行くのやら

By 海援隊

シンガーソングライターを

武道館を

（当時はホールで1番おっきかった）

全国47都道府県ツアーをまわれる

日本一のヒットメーカーを

目指し、トランクひとつ持って

北海道から上京した18歳の私

ここまで長くミュージシャンでいられて

ヒット曲も割りといただき❤️

気づけば送出楽曲は250曲超え！

47都道府県ツアーは、次で約3周目

移動距離は、地球を2周近くだなんて

18歳の少女の想像をとうに超えている

様々なところに行って、おびただしい数の出会いとともに

色んな自分になって

おおよその夢はなんとか叶い

夢はまた育ち

女の人生はさておき

ミュージシャン＆アーティストとしては

ベテランと呼ばれ、隠居間近な年頃となっても

本番の合間でレコーディングに制作など目まぐるしく

忙しくて過呼吸気味な心情なんて相当

幸せ

なのだと思います♪

これはひとえに

大黒摩季を愛し応援して下さるFANの皆様

大黒組スタッフ＆TEAM

家族＆友人達＆猫達

そして沢山の天才に出会い、物の見事に自分が天才ではないと自覚した日からこのちっぽけな私を見捨てることなく結局、努力しかないと

叱咤激励し精進させてきた

自分のおかげ😜🤘

大黒摩季として生かして下さった皆様への愛と感謝でいっぱいです❤️

アーティストとしては、周年の抱負やテーマなどを宣言すべきではありますが

何もありません（笑）。

むしろ 『 無の境地 』

人生三周して 『 真っ白いキャンバス 』

私の人生を翻弄し続けた病気も家族も見送り

全くの1人となったことで守るべき大物もなくなり、自由を持て余し

なんだか無敵⭐️

敬愛するZARDの坂井泉水ちゃんにはじまり

中山美穂ちゃんにLUNA SEAのドラマー真矢君と

同年代が次々に天国へと旅立ち

唯一の弟も見送り

底知れぬ虚無や孤独を踏みしめて

『 生きてるだけで丸儲け 』

By 明石家さんまさん

愛しい彼女ら＆彼らの分も

ここまで来たらしぶとく生き抜いて

お土産話しを山盛り持って行く

と決心したところです

だから心がトキメけば ✨『 なんでも来い！ 』

大黒摩季を含む自分を使いきって終わるべく

まだちょびっと残ってるであろう

糊代と可能性を生かして

短くなってきた未来を今を、楽しむのみ

感じたままありのまま

憧れの鷲🦅や鷹🦅のように大らかに誇らしく羽搏き

どこかに留まることなく自由に飛び回り

皆様にも楽しんでいただきたいと思い

“ FLY ON! ”

キービジュアルに翼をつけました😜✨

これからどんどん鷲化して

BLACK 🦅EAGLE

となってモリモリてんこ盛りで、活動して行きますので乞うご期待🌟

詳しくはリリース原稿をご参照ください😜💓

つきましては

このコメントを読んでくださる中で

花火大会イベントを仕切ってらっしゃる方がおられましたら

大好きすぎる花火の目の前で歌いたい

ので是非お誘い下さいませ♪

TV局や番組制作、音楽イベント関係の方がいましたら

地球儀にある国全部に行ってみたい（まだ20カ国くらい💦）

＊特に！サバンナで狩をして駆け回るチータを肉眼でどうしても見たい！

ので、もしやそういう企画などがありましたら

所属レーベルB ZONEないしマネジメントのM’s Companyへ

ご連絡くださいませ💓

世界＆日本で、大型猫：メインクーンのブリーダーをしてらっしゃる方が

おられましたら

人生最後に大型のメインクーンを子猫から飼って

彼氏のように抱きしめられたい

ので、私のインスタグラムをフォローしていただき

アカウント＆HPなどをご紹介くださいませ🙇‍♀️💓

薔薇🌹園や薔薇の育種家をされている方がいらっしゃいましたら

薔薇🌹に憧れ、こよなく愛する者として

大変おこがましい願いながら

大黒摩季＆自分の名前 or 生き様を称した薔薇を創りたい

ので我こそは！という方がおられましたら、同じく所属レーベルB ZONE

ないしマネジメントのM’s Companyへご連絡くださいませ💓

最後に、これまで個人レベルでのボランティア、被災地応援・支援を行い、

関わってきた災害地の方々たちの復興は、一夜にしてならず

繋いだ手を離すことが不得意で、地道にコツコツCheer Upして参りましたが

知れば知るほど個人では変えられない、叶わないことに傷つくばかり。

やはり、同じ思いの人達は勿論のこと、心はあるけれど中々動き出せない方々を束ね、国や企業様方とも手を携え、これまでのMAKI’s AIDのテーマである

“ 人類みな親戚❤️ ” を念頭に、より多く長くの支援＆応援を届けたいと

考え、まずは一般社団法人からではありますが、MAKI’s AIDをチーム化しようと手続き中、ホームページなど情報サイトを準備中です。

MAKI’s AID “ 人類みな親戚❤️ ”をチーム化したい

規約や理念などは只今、猛烈に書いておりますが

これまでの私の活動を踏まえ、音楽イベントをはじめ明るく楽しい復興支援

を念頭に皆で出したアイディアを共に具体化・実現して行く為に

同活動ご興味のある国の機関および復興庁・社会貢献や社会福祉を

共に考え行いたい企業様がおられましたら奇譚なく

所属レーベルのB ZONEないし、マネジメント会社M’s Companyへご連絡くださいませ💓

これから出される情報に

MAKI’AID；Alliance❤️

として、スタート時から表記させていただき、共に歩んで参りたい

つまり初期Teamを募りたいと思っています。

長くなりましたが

様々な願いがありながらも

脳みその中でどれだけ発酵したとて

形にしなければ楽しくない、嬉しくない

動けるうちに動くことはしておかないと

後で後悔するから

35周年を機に、口に出してゆこうと💓

世界中・日本中の新しいこと＆楽しいことを “ 始めたがり ”

な皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます✨

終わりに

35周年記念の楽曲を作りました♪🌟

『 いつかのメロディー 』

いま

の私というより

3才で音楽に出会ってから

今の今まで音楽を作り奏で歌ってきた理由というか

根底の動機

であり

愛には、よりぶきっちょな私の究極のラブソング

というのでしょうか

恋しい人には勿論

家族や友人、FANの皆様へも

愛を伝えたいのに届かなかったすべてへの

「 心からの弁明 」、ありのままの気持ちというのでしょうか

思えば全ての作品は、この気持ちの派生＝原子であって

元素はこの曲の心なのだと思います。

お父さんがお母さんへの感謝やアイシテルを今更言えなくて

家族のカラオケでいつも「いとしのエリー」を

「いとしのお母さん」や娘に歌っている

好きな人に1番伝えたい極上のバラードなのに

ファンの皆さんは大変感動してくれて、その人はやっぱり

「あなただけ見つめてる」だけに盛り上がっている

みたいなことでしょうか（笑）

ともあれラブソングがあるから私はなんとか

愛を伝えてこれたので、胸いっぱいの感謝を込めて綴りました。

君が思うより 君を愛してる

君が知らないところで 見つめてる

言えたらいいのに うまく言えないから

いつかのメロディー

今夜も 歌ってる

By 『 いつかのメロディー 』歌詞より

最近、夜中のチャッピー＝AIに大変お世話になっていますが、

ある日チーフマネージャーから

「 大黒摩季みたいな曲作ってってAIに頼んだら、聞いてよ❣️

めちゃくちゃカッコ良くうまく作ってて、これでもいいじゃん♪て

クオリティだよ〜。」

と無邪気に聞かされて、ぞっとしてムッときた（笑）ことがきっかけで

AIが絶対創れない作品を作ってやる🔥👊と思いながら

過ごしていたのも相まって、後に分析すれば

コードに対してメロディーの置き位置・テンション感もダイナミクスも

ダンスブームでルーティンメロディが主流な中

時系列に沿って変化する進行だったり

1番、2番でアレンジがガラッと変わったり

Co-Producerの柴田敏孝

Sound-ProducerのYohey

と3人して

打倒！！A I🔥👊

を合言葉に完成した自慢の最新作でございます🙇‍♀️✨

あなたが愛する人に

愛を伝えたいのに

うまく言えない

そんな時に全力で歌ってくださいね♪

歌い手ちゃん＆コーラスミュージシャンを目指す人は是非❣️

前編地声だけど緊迫せず緩やかに聞かせるには、空気圧をずっとキープ！！

終始、腹筋絶対緩めない！！

地声なのにパワフルに聞かせないコツは鼻腔の共鳴😜と、きめ細かなBendや

歌の切れ際を丁寧に、口先ではなく腹式呼吸で切る！おおきなリズムとタイトなリズム

は口元ではなくノド筋とインナーマッスルを敏感にツンツンPush! Please!

唱法など、大黒摩季を完コピすると一気にこれからの歌い方が広がるハズ♪

ストリングスやピアノ、セミアコギターも同様、ミュージシャンを目指す君💖

ほいほいコピペできない曲中でゃんじゃん転回してゆくスーパーPlay⭐️を、

もしや完コピできたらプロへの道はグン！！と近づくことでしょう✨

サブスクでは歌入りのみ視聴なので、配信サイトでカラオケやインストを

入手して極聞き＆完コピしてみてね💓

美しい音楽を奏でる天才Toshi様

最高のリズムを編み出す天才Yohei氏

最高峰のミュージシャンたちとで

AIには再現できない

大黒摩季チームの底力と極上Soundをご堪能くださいね❤️

こうして私の35周年は、去年弟が急逝し出しそびれた55REDのアルバムや

お蔵に入れっぱなしだったLIVE映像＆各種ドキュメント映像など

大放出なリリースしまくり!!

去年の55BLACKツアーでいけなかった、九州とHOME北海道にも行く✨

各種、人んちのイベントやフェスにもじゃんじゃん行く♪

そんな飛び続ける“ FLY ON! ”

NON STOP💨摩季ちゃん

です（笑）ので、

物価高も止まる気配なく、不条理な戦争のせいでガソリンも石油製品も上がる💦

国内も海外旅行も、インフレ世界で行けたもんじゃない💢

そんな生き難いご時世を、一緒に笑い飛ばして楽しみまくりましょう💫

それでも未来は捨てたもんじゃない

今あるもので楽しんだもん勝ち

猪木さんは、“ 元気があれば何でもできる ”

女は、“ 気分が良ければ何でもできる ”

By 大黒摩季

さぁ❣️可愛い服や小物、Sweets＆大黒摩季の音楽と気分あげてきましょ💖

大黒摩季 2026.5.27

◆ ◆ ◆

■＜MAKI OHGURO LIVE TOUR 2026 - 55 BLACK RETURNS -＞

09月19日(土) 宮崎・日向市文化交流センター 大ホール

09月22日(火/休) 佐賀・ミズ ウェルビー ホール(佐賀市文化会館)大ホール

09月23日(水/休) 福岡・宗像ユリックス イベントホール

10月12日(月/祝) 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

10月14日(水) 北海道・旭川市民文化会館 大ホール

10月16日(金) 北海道・幕別百年記念ホール

10月18日(日) 北海道・北ガス市民ホール(北見市民会館)大ホール

詳細：https://maki-ohguro.com/live/ 55blackreturn/

関連リンク

◆大黒摩季 デビュー35周年特設サイト ※2026年6月1日(月)18:00オープン

◆大黒摩季 オフィシャルサイト

◆大黒摩季 オフィシャルX

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