爆買い注意ーーッ！！【カルディ】常備したい♡「お菓子」

世界中の珍しいものから定番まで、ところせましと商品が並ぶ【カルディ】。宝さがしをするような感覚で店内をまわるのも楽しみのひとつです。今回は豊富なラインナップの中から、国産フルーツを使った、ストックしておきたい「お菓子」をご紹介します。

これからの季節にピッタリ！ 冷やして食べたいフルーツゼリー

「うますぎる」「メロンそのもの」と、@monmon.121さんが絶賛する「北海道から とろける夕張メロンゼリー」。メロンの産地として知られる夕張市産の夕張メロン果汁を使った逸品は、美しいオレンジ色で、濃厚さが伝わってきます。自分のおやつとしてはもちろん、ちょっとした差し入れや贈り物にも喜ばれそう。

ちょっぴり大人な味わい！ コーヒーのお供に選びたいショコラ

栃木県産のいちご「とちあいか」のピューレと、ホワイトチョコレートを合わせて焼き上げた「濃厚いちごのショコラ」。ピンク色が可愛らしく、お皿に移せばテーブルもパッと華やかになりそう。洋酒を使用しているので、子どもやアルコールが気になる人は注意して。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@monmon.121様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N



