BLACKPINKリサ、美脚＆ウエスト際立つ“超ミニ”ユニフォーム風コーデ披露「異次元のスタイル」「脚の長さレベチ」と反響
【モデルプレス＝2026/05/24】BLACKPINK（ブラックピンク）のリサ（LISA）が5月23日、自身のInstagramを更新。スポーティーなユニフォーム風の衣装姿を公開し反響を呼んでいる。
【写真】29歳世界的スター「すべてが完璧」ウエスト＆美脚全開の“超ミニ”コーデ
リサはサッカーの絵文字とともに「GOALS」とつづり、スタジオショットを複数枚投稿。黄色の半袖ショート丈トップスに星のマークが入った青のタイトなボトムスを合わせ、青のロングブーツを履いたコーディネートを披露しており、引き締まったウエストやスラリと美しい脚が際立っている。
この投稿に「異次元のスタイル」「脚の長さレベチ」「圧倒的な美」「すべてが完璧」「スポーティーなコーデでも女神感凄い」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳世界的スター「すべてが完璧」ウエスト＆美脚全開の“超ミニ”コーデ
◆リサ、ユニフォーム風衣装で美ボディ際立つ
リサはサッカーの絵文字とともに「GOALS」とつづり、スタジオショットを複数枚投稿。黄色の半袖ショート丈トップスに星のマークが入った青のタイトなボトムスを合わせ、青のロングブーツを履いたコーディネートを披露しており、引き締まったウエストやスラリと美しい脚が際立っている。
◆リサの投稿に反響
この投稿に「異次元のスタイル」「脚の長さレベチ」「圧倒的な美」「すべてが完璧」「スポーティーなコーデでも女神感凄い」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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