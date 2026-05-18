【1/6ピュアニーモキャラクターシリーズNo.170「 アイドル マスター」菊地 真】 【1/6ピュアニーモキャラクターシリーズNo.171「 アイドル マスター」萩原雪歩】 予約期間：5月22日～6月22日 12月 発売予定 価格： 各20,900円（通常版） 各24,200円（ASOBI STORE限定版）

アゾンインターナショナルは、ドール「1/6ピュアニーモキャラクターシリーズNo.170『アイドルマスター』菊地 真」と「1/6ピュアニーモキャラクターシリーズNo.171『アイドルマスター』萩原雪歩」を5月22日より予約受付を開始する。発売は12月を予定し、価格は通常版が各20,900円、ASOBI STORE限定版が各24,200円。

本商品は「アイドルマスター」の765プロダクションのアイドル「菊地 真」と「萩原雪歩」を1/6スケールドールで立体化。それぞれ白を基調とした煌びやかなカラフルセッションの衣装を纏った姿が再現されている。

また、ASOBI STORE限定版ではそれぞれの私服衣装が付属し、さらにASOBI STOREプレミアム会員には特製ドールスタンドが付属する。

1/6ピュアニーモキャラクターシリーズNo.170「アイドルマスター」菊地 真

(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※画像はサンプルです。実際の商品とは異なる場合があります。