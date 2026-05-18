Photo by David Dickenson

今年2月に世界最大手のWMEとエージェント契約を発表したNumber_iが、アメリカの名門音楽レーベルAtlantic Recordsとレーベル契約を締結したことを発表した。

Atlantic Recordsは、Warner Music Groupの一大レーベルであり、アレサ・フランクリン、レッドツェッペリンといったレジェンドアーティストからエド・シーラン、ブルーノ・マーズ、ロゼといった世界のトップスターを擁するレーベル。この歴史あるラインナップにNumber_iが名を連ね、グローバルリリースおよび世界規模での音楽展開に向けた体制が整った。

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メンバーは今春ロサンゼルスにあるAtlantic Records本社を訪れ、既にアメリカでの楽曲制作にも着手しているとのこと。契約締結にあたりファンへのコメントも到着している。

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■Number_i コメント

今回、アメリカのレーベルAtlantic Recordsと契約させていただきました。

Atlantic Recordsと共に僕たちの幅がどこまで広がるのか今から楽しみです！

僕たちの楽曲が多くの人たちに届けられるよう頑張ります。

今後とも応援よろしくお願いします！

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