「めっちゃ良いゴール」「覚醒きたのか」また決めた！ドイツで躍動する22歳日本人が鮮烈ゴラッソ！７戦４発の活躍にネット興奮！「サプライズないかなぁ」
現地５月８日に開催されたブンデスリーガ２部の第33節で、福田師王が所属するカールスルーエがパーダーボルンと敵地で対戦。２−２のドローに終わった。
この試合で２試合連続ゴールを決めたのが、トップで先発した福田だった。
75分に１−１に追いついて迎えた79分、カウンターで自ら左サイドに展開した後、ボールを受け直すと、ペナルティアーク付近から右足を一閃。グラウンダーの鋭いシュートを突き刺してみせた。
22歳のストライカーが挙げた今季５ゴール目となるゴラッソに、インターネット上では次のような声が上がった。
「めっちゃ良いゴール決めた」
「２戦連続ゴールえぐい」
「一皮剥けた？」
「覚醒きたのか？！」
「同世代別でもある後藤、塩貝に負けたままじゃあかん大器やねん君は。絶対A代表まで上がってこい」
「パスを捌いたところから、中央でパスを受けて、フェイントからのシュート。一連の流れ。なんて良いプレーなんだ」
「W杯メンバーサプライズ選出あるかも」
「この時期の福田師王がW杯メンバーに入って結果出せるようになったら、日本はホントに強くなるんだが。。。サプライズないかなぁ」
「最近めっちゃ結果出してるな。４年後あるかこれは」
これで７戦４発。神村学園高時代から注目を浴びてきた日本期待のストライカーが、ここにきて覚醒しつつある。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ペナ外から圧巻のシュート！福田師王が決めた２連連発のゴラッソ
この試合で２試合連続ゴールを決めたのが、トップで先発した福田だった。
75分に１−１に追いついて迎えた79分、カウンターで自ら左サイドに展開した後、ボールを受け直すと、ペナルティアーク付近から右足を一閃。グラウンダーの鋭いシュートを突き刺してみせた。
22歳のストライカーが挙げた今季５ゴール目となるゴラッソに、インターネット上では次のような声が上がった。
「２戦連続ゴールえぐい」
「一皮剥けた？」
「覚醒きたのか？！」
「同世代別でもある後藤、塩貝に負けたままじゃあかん大器やねん君は。絶対A代表まで上がってこい」
「パスを捌いたところから、中央でパスを受けて、フェイントからのシュート。一連の流れ。なんて良いプレーなんだ」
「W杯メンバーサプライズ選出あるかも」
「この時期の福田師王がW杯メンバーに入って結果出せるようになったら、日本はホントに強くなるんだが。。。サプライズないかなぁ」
「最近めっちゃ結果出してるな。４年後あるかこれは」
これで７戦４発。神村学園高時代から注目を浴びてきた日本期待のストライカーが、ここにきて覚醒しつつある。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ペナ外から圧巻のシュート！福田師王が決めた２連連発のゴラッソ