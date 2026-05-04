『⼩3アシベ QQゴマちゃん』第5話 先行カット＆あらすじ公開！
テレ東系6局ネットにて好評放送中のTVアニメ『⼩３アシベ QQゴマちゃん』、第5話の先行カットとあらすじが公開された。
『アシベ』シリーズは1988年に連載が始まり、現在まで長きにわたって愛され続けている国民的ギャグ漫画作品。その最新作、『⼩３ア
シベ QQゴマちゃん』（原作︓森下裕美「漫画アクション」連載／双葉社）が、2026年4⽉12⽇より毎週⽇曜あさ7時00分から、テレ東系6局ネット「アニもり︕」内にて放送中。
『アシベ』シリーズの最新作『小３アシベ QQゴマちゃん』では、小学3年生になったアシベやスガオ君たちのちょっとだけ成長した姿や今まで通りの可愛らしいゴマちゃんが描かれている。
アニメーション制作はDLE、声優は、アシベ役を松岡美里、ゴマちゃん役を神月柚莉愛が務める。
このたび、5月10日（日）に放送となるTVアニメ『⼩3アシベ QQゴマちゃん』第5話あらすじと先行カットが公開された。
＜第5話「今⽇から学校」あらすじ＞
新学期がスタート︕ スガオくんやまおちゃんたちと再会し、アシベのテンションは最⾼潮。
賑やかな⽇常が再び動き出して--！
＞＞＞第5話先行カットをすべてチェック！（写真3点）
（C）森下裕美・OOP／双葉社・DLE・テレビ東京
『アシベ』シリーズは1988年に連載が始まり、現在まで長きにわたって愛され続けている国民的ギャグ漫画作品。その最新作、『⼩３ア
シベ QQゴマちゃん』（原作︓森下裕美「漫画アクション」連載／双葉社）が、2026年4⽉12⽇より毎週⽇曜あさ7時00分から、テレ東系6局ネット「アニもり︕」内にて放送中。
『アシベ』シリーズの最新作『小３アシベ QQゴマちゃん』では、小学3年生になったアシベやスガオ君たちのちょっとだけ成長した姿や今まで通りの可愛らしいゴマちゃんが描かれている。
アニメーション制作はDLE、声優は、アシベ役を松岡美里、ゴマちゃん役を神月柚莉愛が務める。
＜第5話「今⽇から学校」あらすじ＞
新学期がスタート︕ スガオくんやまおちゃんたちと再会し、アシベのテンションは最⾼潮。
賑やかな⽇常が再び動き出して--！
＞＞＞第5話先行カットをすべてチェック！（写真3点）
（C）森下裕美・OOP／双葉社・DLE・テレビ東京
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