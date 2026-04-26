特徴的な『耳』をもっている猫種

1.スコティッシュフォールド

スコティッシュフォールドは、丸い顔に前に折れた耳が愛らしい猫です。

穏やかで人懐っこく、飼い主のそばでのんびり過ごすことを好む傾向があります。鳴き声も比較的控えめで、集合住宅でも飼いやすいと言われることが多いです。

一方で、この折れ耳は軟骨の異常によるもので、関節にも影響が出る場合があります。

元気に見えても関節に負担がかかっているケースがあるため、ジャンプのしすぎや無理な運動は控えめにする配慮が必要です。

見た目のかわいさの裏にある体の特徴を理解することが、長く健康に暮らすポイントになります。

2.アメリカンカール

後ろにカールした耳が印象的で、まるで驚いているような表情が魅力の猫です。

性格はとても社交的で遊び好き。来客にも物怖じしにくく、家庭内でもムードメーカーのような存在になりやすいでしょう。

子猫の頃は耳がまっすぐで、成長とともにカールしていくのも特徴です。ただし、この耳はデリケートで、強く触ると傷つきやすい面があります。

スキンシップの際は優しく扱い、耳を引っ張らないよう注意したいところです。好奇心が旺盛だからこそ、安全な環境づくりも意識してあげると安心です。

3.デボンレックス

顔に対して非常に大きな耳を持ち、独特なシルエットが目を引く猫です。

被毛は柔らかくカールしており、見た目も手触りも個性的。性格は非常に活発で、人と遊ぶことが大好きです。

甘えん坊な一面もあり、飼い主の肩や膝に乗ることを好む傾向があります。そのため、長時間の留守番が多い環境ではストレスを感じやすいことも。

運動量が多いので、上下運動できるキャットタワーなどを用意すると満足度が上がります。

しっかりとエネルギーを使い、狩猟本能を満たせる遊びを工夫してあげることが重要です。

「耳のケア」形が違うからこそ注意したいポイント

耳の形が特徴的な猫は、その分ケアの方法にも気を配る必要があります。

折れ耳の猫は通気性が悪く、耳垢がたまりやすい傾向がありますし、大きな耳の猫はホコリや汚れが入りやすいです。

定期的に耳の中をチェックし、汚れがあれば専用のクリーナーで優しく拭き取る習慣をつけましょう。

ただし、奥まで無理に掃除するのは逆効果になることもあるため、異臭や赤みがある場合は動物病院に相談するのが安心です。日常的な観察が、病気の早期発見につながります。

まとめ

猫の耳は見た目のかわいさを引き立てるだけでなく、その子の性格や体の特徴とも深く関わっています。

折れ耳のやさしい雰囲気、くるんとした耳の愛嬌、大きな耳の個性的な存在感など、それぞれに魅力があり、暮らし方にも少しずつ違いがあることが分かります。

だからこそ大切なのは、見た目だけで選ぶのではなく、その特徴を理解して向き合うことです。

耳のケアや生活環境に少し気を配るだけで、猫はより安心して過ごせるようになります。愛猫の個性を受け入れ、寄り添う気持ちが、毎日の暮らしをもっと心地よいものにしてくれるはずです。

(獣医師監修：葛野宗)