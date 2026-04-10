「強さ」と「美」の二層奏。レイヤーガード構造が、G-SHOCKの表現力を劇的に広げる【カシオ】の腕時計がAmazonに登場中‼
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光を力に、時を正確に。タフソーラーと世界6局電波が、あなたの歩みを止めさせない【カシオ】の腕時計がAmazonに登場!
G-SHOCKのタフネススピリットを継承しつつ、大人の装いにふさわしい質感を纏った進化系モデルが登場した。最大の特徴は、ベゼル部に異なる素材を組み合わせた「レイヤーガード構造」だ。メタルと樹脂、あるいは樹脂とファインレジンを二層に重ねることで、上部からの衝撃を巧みに緩衝。この革新的なアプローチにより、耐衝撃性能を飛躍的に高めながらも、エッジの効いたシャープなデザインの幅を大きく広げることに成功した。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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機能面においても、現代のビジネスやトラベルシーンに不可欠なスペックを網羅している。世界6局の標準電波を受信する「マルチバンド6」と、わずかな光さえも動力に変える独自の「タフソーラー」を搭載。20気圧防水機能を備えているため、突然の悪天候やウォーターアクティビティにも余裕で対応する。さらに、液晶表示に重なる針をボタン一つで一時的に移動させる「針退避機能」や、周囲の明暗を感知して自動点灯する高輝度な「ダブルLEDライト」など、ストレスフリーな操作性を追求した。
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ストップウオッチやタイマー、世界48都市のワールドタイムなど、実用的なツールも完璧にパッケージ。強靭な骨格と知的な機能を併せ持つこの一台は、過酷なフィールドから洗練されたアーバンシーンまで、あらゆる場所であなたの揺るぎないパートナーとなる。
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この時計を腕に巻いた瞬間、その重厚な輝きと確かな機能性が、あなたのフットワークをより力強く、そして誇らしいものへと進化させてくれるだろう。
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