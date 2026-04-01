【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は３月３１日、ホワイトハウスで記者団に、対イラン軍事作戦の終了時期について「２〜３週間以内」に実現するとの見通しを述べた。

「私の唯一の目標はイランが核兵器を持たないようにすることであり、その目標は達成された」と語り、軍事作戦に一定の区切りがついたとの認識も示した。

ホワイトハウスは同日、４月１日午後９時（日本時間２日午前１０時）にトランプ氏がイランに関する「重要な最新情報」を提供するため、国民向けに演説すると発表した。今後の作戦の見通しを語るとみられる。

トランプ氏は記者団に、軍事作戦終了の時期に関し、イランと戦闘終結で合意できれば時期が前倒しされる可能性があると語った。作戦が終了すればイランが事実上封鎖するホルムズ海峡は「完全に開放される」と強調したほか、燃料価格高騰の対策を問われたのに対し、「私がすべきはイランから撤収することだけだ」と答えた。

米ＣＢＳニュースの電話インタビューでは、ホルムズ海峡を経由した原油の調達に苦慮する国々に対し、米国に頼らず行動するよう促した。「石油が欲しいなら、来て取ればいい」と主張した。ＳＮＳへの投稿では「燃料を得られなくなった全ての国」に対し、「もう遅いとはいえ勇気を出して海峡に行き、石油を取ってこい」と主張した。「自分たちで戦う方法を学ばないといけない。米国はもう助けない」ともつづった。