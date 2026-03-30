新生活シーズン“まとめ買い”は損？AIが導く「本当の買い時」とは？AIショッピングアプリ「PLUG」が新機能「買い時指数」を発表
AIショッピングアプリ「PLUG」を運営する株式会社STRACTは2026年3月24日（火）、2026年3月の全国消費者物価指数の発表に合わせて、主要ECモールのリアルタイム価格データを元に算出した新生活家電の「‟いま買うと損する”商品ランキング」、および新生活で必要なモノの”お買い時″をまとめた「PLUG 買い時指数」を発表するイベントを開催した。当日は主婦ユーザーを対象に、買い物のプロによる「新生活で‟損をしない”買い物講座」および主婦ユーザー座談会も開催された。
新生活シーズンは、家電や日用品をいっきに揃えるタイミングではないだろうか。しかし、その「まとめ買い」が、実は損につながっている可能性がある。
新生活に備えた準備期間である３〜４月は、新生活家電の購買ボリュームが推移する。
株式会社STRACT 代表取締役 伊藤 輝氏は「新生活家電をいま買うのが危険」と述べる。需要が高いから、売り手が値引きする必要がなくなる傾向があるからだ。
そこでAIショッピングアプリ『PLUG（プラグ）』を提供する株式会社STRACTは、2026年3月24日、提携するAmazonやYahoo!を含む2200以上のECモールのリアルタイムデータを解析し、独自の価格データをもとに最適な購入タイミングを示す「PLUG買い時指数」を発表した。
さらに、商品の“いまが買い時かどうか？”を可視化する新機能も公開した。本記事では発表会の内容に加え、主婦ユーザーによるリアルな買い物術を紹介しながら、「賢い消費」の新しい形を探る。
■物価上昇時代、比較するだけで取り戻せる “隠れ損失”がある
総務省が2026年3月に発表した消費者物価指数は、2月に続き物価の高騰は横だったが、中東情勢によるエネルギー価格の上昇による影響が懸念されている。
消費者物価指数は2020年比で約15％上昇。生活者にとって、買い物はよりシビアな判断が求められる時代に入っている。
新生活シーズンといえば、家電需要のピークを迎える。ここに大きな落とし穴がある。
伊藤氏は「需要が高まるこの時期は、必ずしも最安値ではない」と述べる。
実際、同じ商品でもECサイト間で数万円単位の価格差が発生するケースもあり、知らないうちに“隠れ損失”が発生しているという。
同じ商品・同じ型番でも、ECサイトによって数千円〜数万円の価格差が存在。多くの消費者は“いつものサイト”で買って気づかずに損しているケースがある。その一方で、比較するだけで取り戻せる “隠れ損失”がある。それが「PLUG買い時指数」だ。
■最適な購入タイミングがひと目でわかる「PLUG買い時指数」
こうした課題に対し、同社が発表したのが「PLUG買い時指数」だ。提携する2200以上のECモールのリアルタイムデータを解析し、最適な購入タイミングを示すものだ。
伊藤氏は「過去1年間の価格データをもとに、現在の価格がどれくらいお得かを数値化したもの。計算方法は非常にシンプルかつ強力。スコアが100を超えると年間平均よりお得＝買い時と判断できる」と述べる。
そして、いま買うと得か損かの「 3月の買い時カテゴリランキング」が発表された。100を超えると年間平均より買い時であり、数値が高いほど買い時であることを示す。
＜2026年3月時点の「買い時」ベスト３ランキング＞
＜2026年3月時点の「買い控え」ランキング＞
興味深いのはその理由だ。例えばドライヤーは新製品発表前の旧モデル値下げ、空気清浄機は花粉需要によるキャンペーンが重なるため価格が下がる。一方、コーヒーメーカーは10月１日が「コーヒーの日」であることから、秋の新製品シーズン前で割高になりやすい。つまり、「買い時」は季節イベントではなく“データで決まる”時代になっているのだ。
■間もなくスタートする新機能「買い時表示機能」でいまが買い時かを即時判断！
さらに注目したいのが、新たに追加された「買い時表示機能」だ。これは商品ごとに過去90日間の価格推移を分析し、「いまが最安値に近いか ？」「買うべきタイミングか？」をグラフとスコアで提示するもの。
すでに一部のP L U Gユーザー向けにテスト導入され、大きな反響を得ている。早ければ３月末には「買い時表示機能」が開始となり、ショッピング体験に大きな変革が起こることが予想される。
「買い時表示機能」を使えば、ユーザーは複雑な比較をしなくても、その場で判断できる。加えて今後は、Amazon・楽天・Yahoo!ショッピングのポイント還元も加味した「実質価格表示」にも対応する予定。単なる価格比較から、「ポイント還元も含め、本当にお得かどうか？」の比較へと進化している。
■第2部：PLUGユーザー実践講座・座談「日常に生かせる賢い使い方」を共有
第2部では、人気インフルエンサーのマリエ氏によるユーザー向け講座と座談会が行われた。テーマは「スマホやA Iが苦手でもできる、日常をラクにするスマホ活用術」だ。講座では、特に以下の3つのポイントが紹介された。
1. ホーム画面の整理で思考スッキリ
アプリを用途別に整理することで、必要な情報へ素早くアクセス。視覚的なノイズを減らし、日常の判断や操作の効率化につながる。
2. ウィジェット活用で“ワンアクション化”
天気やスケジュール、買い物情報などをウィジェットで一元表示。アプリを開く手間を省き、必要な情報を即座に確認できる。
3. 集中を途切れさせない通知コントロール
「集中モード」を活用し、作業中や就寝時などシーンに応じて通知を制御。必要な連絡だけ受け取る設定にすることで、無駄な中断を防ぎ、生活の質を高めることができる。
座談会では、「いかに無駄なく、効率よく生活するか」という視点が共有された。AIショッピングアプリ「PLUG」による価格比較に加え、レシート活用などのサービスを組み合わせることで、日常の買い物は“感覚”から“戦略”へと変わりつつあることが浮き彫りになった。
■テクノロジーが「買い物の意思決定」を変える
今回の発表で見えてきたのは、PLUGは単なる価格比較アプリの進化ではない。「買うかどうか？」「いつ買うか？」「どこで買うか？」といった、これまで感覚や経験に頼っていた判断が、データによって支援されるようになることだ。
特に「買い時」という時間の概念を可視化したことは大きい。消費者は“セールだから買う”のではなく、“データ的にいまが得だから買う”という意思決定に変わりつつある。
新生活＝まとめ買い、という常識は崩れつつある。むしろ重要なのは、必要なものを見極め→買い時を分散し→データを活用する、という“戦略的な買い物術”だ。
物価上昇時代において、テクノロジーは単なる便利ツールではなく、「家計を守るインフラ」になりつつある。AIが示す「買い時」をどう使いこなすか。それが、これからの賢い消費者の新常識になりそうだ。
テクニカルライター 脇谷 美佳子
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そこでAIショッピングアプリ『PLUG（プラグ）』を提供する株式会社STRACTは、2026年3月24日、提携するAmazonやYahoo!を含む2200以上のECモールのリアルタイムデータを解析し、独自の価格データをもとに最適な購入タイミングを示す「PLUG買い時指数」を発表した。
さらに、商品の“いまが買い時かどうか？”を可視化する新機能も公開した。本記事では発表会の内容に加え、主婦ユーザーによるリアルな買い物術を紹介しながら、「賢い消費」の新しい形を探る。
■物価上昇時代、比較するだけで取り戻せる “隠れ損失”がある
総務省が2026年3月に発表した消費者物価指数は、2月に続き物価の高騰は横だったが、中東情勢によるエネルギー価格の上昇による影響が懸念されている。
消費者物価指数は2020年比で約15％上昇。生活者にとって、買い物はよりシビアな判断が求められる時代に入っている。
新生活シーズンといえば、家電需要のピークを迎える。ここに大きな落とし穴がある。
伊藤氏は「需要が高まるこの時期は、必ずしも最安値ではない」と述べる。
実際、同じ商品でもECサイト間で数万円単位の価格差が発生するケースもあり、知らないうちに“隠れ損失”が発生しているという。
同じ商品・同じ型番でも、ECサイトによって数千円〜数万円の価格差が存在。多くの消費者は“いつものサイト”で買って気づかずに損しているケースがある。その一方で、比較するだけで取り戻せる “隠れ損失”がある。それが「PLUG買い時指数」だ。
■最適な購入タイミングがひと目でわかる「PLUG買い時指数」
こうした課題に対し、同社が発表したのが「PLUG買い時指数」だ。提携する2200以上のECモールのリアルタイムデータを解析し、最適な購入タイミングを示すものだ。
伊藤氏は「過去1年間の価格データをもとに、現在の価格がどれくらいお得かを数値化したもの。計算方法は非常にシンプルかつ強力。スコアが100を超えると年間平均よりお得＝買い時と判断できる」と述べる。
そして、いま買うと得か損かの「 3月の買い時カテゴリランキング」が発表された。100を超えると年間平均より買い時であり、数値が高いほど買い時であることを示す。
＜2026年3月時点の「買い時」ベスト３ランキング＞
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■間もなくスタートする新機能「買い時表示機能」でいまが買い時かを即時判断！
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「買い時表示機能」を使えば、ユーザーは複雑な比較をしなくても、その場で判断できる。加えて今後は、Amazon・楽天・Yahoo!ショッピングのポイント還元も加味した「実質価格表示」にも対応する予定。単なる価格比較から、「ポイント還元も含め、本当にお得かどうか？」の比較へと進化している。
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