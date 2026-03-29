アメリカのトランプ政権に反対する大規模な抗議デモが28日、ニューヨークなど全米各地で行われました。

櫻茜理・NNNニューヨーク

「ニューヨークを象徴するセントラルパークの前には、道路を埋め尽くすほどの非常に多くの抗議者が集まっています」

「ノー・キングス＝王様はいらない」と題した大規模な抗議デモは、第2次トランプ政権発足以降、今回で3回目の開催となります。

参加者からは、収束の見通しが立たないイラン攻撃や政権による強硬な不法移民政策に対する厳しい批判が相次ぎました。

デモ参加者

「トランプ大統領の行動はすべて自分の利益のためだ。イランとの戦争など必要ない」「変化を望んでいる。これまでに起きた全ては、国民が望んでいることではない」

また、1月に移民当局による銃撃事件が相次いだミネソタ州の集会では、ウォルズ知事らが「ここは全米で最も自由な州だ」と訴え、政権のやり方に反対する姿勢を示しました。

主催者によりますと、今回の抗議デモは首都ワシントンなど全米50州のほか、欧州やメキシコなど合わせて3300か所以上で行われたということです。