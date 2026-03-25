お笑いタレント・もう中学生(43)が、25日放送の日本テレビ系「有吉の壁」（水曜後7・00）2時間生放送スペシャルに出演し、番組内で結婚したことを電撃発表。お相手は女優・モデル・タレントとして活躍する恵理（32）だと分かった。恵理が自身の公式SNSで公表した。

番組内では「えりさん」と名前だけしか明かされていなかったものの、「有吉の壁」の放送終了後に恵理が自身の公式SNSを更新。もう中学生と結婚したことを公表した。

恵理は「ご報告です」とのタイトルで直筆署名入りのメッセージを投稿。「この度、私恵理はもう中学生さんと結婚いたしました。優しく、穏やかで、お笑いが大好きな彼と、大量の段ボール作品と共に、一日一日を大切に過ごしていきたいと思います」とつづった。

また「これまでお仕事でお世話になった方々、応援してくださる皆様、関わり支えてくださった皆様に感謝しております」と謝意を示し、「お仕事はこれからもマイペースに続けていきたいと思っています。今後ともよろしくお願い致します」と締めた。

2人は同じ長野県出身。上田市出身の恵理のSNSには「信州上田観光大使」を務めていると記されている。

長野市出身のもう中学生は、高校卒業後の2001年にNSC東京校に入学。同期はこがけん、エハラマサヒロなど。段ボールを使った独特のフリップ芸が話題となり、2009年頃にブレーク。その後は仕事が減った時期があったものの、2020年にTBS「水曜日のダウンタウン」や日本テレビ「有吉の壁」、JFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」などへの出演をきっかけに再度、脚光を浴びた。