乃木坂46、パ・リーグとコラボ “乃木坂野球部”の球場来場＆新曲が公式コラボソングに
プロ野球・パシフィック・リーグ6球団（北海道日本ハムファイターズ、東北楽天ゴールデンイーグルス、埼玉西武ライオンズ、千葉ロッテマリーンズ、オリックス・バファローズ、福岡ソフトバンクホークス）とパシフィックリーグマーケティングは24日、アイドルグループ・乃木坂46とのコラボを発表。“乃木坂野球部”の新曲「パシフィック・リーグに連れてって」が、2026パ・リーグ公式コラボソングに決定したことも公表した。
【動画】乃木坂野球部がガチンコ勝負！ゲーム楽しむ様子がこちら
“乃木坂野球部”は、小川彩、金川紗耶、黒見明香、柴田柚菜、瀬戸口心月、長嶋凛桜の6人からなる、乃木坂46の野球好きのメンバーが集まるユニット。公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」では、野球観戦Vlogや野球関連の取材、また実際にノックを受ける模様など、「野球」を軸に幅広い発信をしている。今回のユニットソング「パシフィック・リーグに連れてって」は、野球好きの女の子のパ・リーグの球場に連れてってほしいという気持ちを歌ったさわやかなポップチューンに仕上がっており、4月8日発売の乃木坂46の41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」に収録される。
また今シーズン、パ・リーグ6球場に“乃木坂野球部”が来場することも決定。3月29日には、千葉ロッテマリーンズの本拠地の千葉・ZOZOマリンスタジアムを訪れて、セレモニアルピッチやイニング間演出に出演するほか、2026パ・リーグ公式コラボソング「パシフィック・リーグに連れてって」の歌唱パフォーマンスを披露予定。また、黒見が『パーソルパ・リーグTV』副音声に出演するほか、各種SNSでもコラボし、シーズンを通して幅広く盛り上げていく。
■乃木坂野球部メンバーからのコメント
▼小川彩
「パシフィック・リーグに連れてって」が2026パ・リーグ公式コラボソングに決まったこと、とてもうれしいです。乃木坂野球部らしい爽やかさとかわいさとワクワク感も感じられる曲になっています。思わず口ずさみたくなるようなキャッチーな曲なので、たくさんの方に聴いて歌って一緒に踊っていただけたらうれしいです。私はこの春に乃木坂野球部に加入したばかりなんですが、これからこの楽曲とともにパ・リーグを盛り上げていけるように野球部のみんなと頑張りますのでよろしくお願いします。
▼金川紗耶
今回は2026パ・リーグ公式コラボソングとしていただき、とてもうれしく思います!!ありがとうございます!!乃木坂野球部の新曲「パシフィック・リーグに連れてって」は一緒にパ・リーグを応援したいという気持ちがとても詰まっている、愛のある歌詞だと思います!!もっともっと野球のことを勉強して、この楽曲と乃木坂野球部でパ・リーグを盛り上げていければと思います!!よろしくお願いいたします!!
▼黒見明香
幼い頃から野球観戦に夢中になり、登下校の合間に一球速報に一喜一憂し、帰宅後はパ・リーグTVを観て宿題をする毎日の中で、大好きな野球にたくさんの勇気を貰ってきました。このたび、ファンの皆さまと一緒にシーズンを応援するという夢のような機会をいただき、心より光栄で胸が高鳴る思いです。副音声では、試合の熱く痺れるプレーはもちろん！選手の皆さま一人ひとりの個性や魅力もお伝えできるよう、精一杯務めてまいります。コラボソングに込められた「球場で過ごす時間の楽しさや高揚感」と、チームを愛するファンの皆さまと共に、今シーズンのパ・リーグをより一層熱く、楽しく盛り上げられるよう、がんばっていきたいと思います！
▼柴田柚菜
趣味として楽しんできた野球に、こうして関わらせていただけることを本当にうれしく思います。皆さんと一緒に熱く、楽しいシーズンにしたいです！また、「パシフィック・リーグに連れてって」は、かわいらしいポップソングになっています！試合観戦に行く前などにこの曲を聴いて、よりわくわくしていただけたらうれしいです。
▼瀬戸口心月
「パシフィック・リーグに連れてって」をコラボソングにしていただき、ありがとうございます！私は高校生のとき、チアリーディング部のイベントなどを通して応援に関わることも多かったので、今回こうしてパ・リーグの皆さんを応援させていただけることをとてもうれしく思います！球場にお伺いできるとのことで、その時には「パシフィック・リーグに連れてって」を、皆さんに聴いてもらえたらうれしいです！
▼長嶋凛桜
「パシフィック・リーグに連れてって」は聴いていると野球観戦をしたくなるような明るい気分になれる一曲です。思わず口ずさんでしまうかわいいサビにご注目ください！今回2026パ・リーグ公式コラボソングとして皆さまに楽曲を届けることができてうれしい気持ちでいっぱいです。この曲を通して皆さんと野球を楽しみたいと思います！
■乃木坂野球部パ・リーグ6球場来場予定
3月29日：千葉・ZOZOマリンスタジアム（千葉ロッテマリーンズvs埼玉西武ライオンズ戦）
7月2日：北海道・エスコンフィールドHOKKAIDO（北海道日本ハムファイターズvsオリックス・バファローズ戦）
7月19日：京セラドーム大阪（オリックス・バファローズvs北海道日本ハムファイターズ戦）
7月31日：埼玉・ベルーナドーム（埼玉西武ライオンズvsオリックス・バファローズ戦）
8月6日：みずほPayPayドーム福岡（福岡ソフトバンクホークスvs北海道日本ハムファイターズ戦）
9月19日：楽天モバイル最強パーク宮城（東北楽天ゴールデンイーグルスvs福岡ソフトバンクホークス戦）
※予定は変更となる可能性があり。出演内容は乃木坂46公式サイトおよび各球団公式サイトにて順次発表
■黒見明香の『パーソルパ・リーグTV』副音声出演
乃木坂46の野球博士とも言われる黒見の『パーソルパ・リーグTV』副音声出演が決定。自作の野球に関する情報ノート「黒見ノート」を駆使し、国内外問わず野球の魅力を発信し続ける黒見のトークに注目。
日時：3月31日 後3：55開始予定
対象試合：東北楽天ゴールデンイーグルスvs福岡ソフトバンクホークス戦
配信：パーソルパ・リーグTV
※予定は変更となる可能性があり。最新情報はパーソルパ・リーグTV・Xなどで案内
【動画】乃木坂野球部がガチンコ勝負！ゲーム楽しむ様子がこちら
“乃木坂野球部”は、小川彩、金川紗耶、黒見明香、柴田柚菜、瀬戸口心月、長嶋凛桜の6人からなる、乃木坂46の野球好きのメンバーが集まるユニット。公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」では、野球観戦Vlogや野球関連の取材、また実際にノックを受ける模様など、「野球」を軸に幅広い発信をしている。今回のユニットソング「パシフィック・リーグに連れてって」は、野球好きの女の子のパ・リーグの球場に連れてってほしいという気持ちを歌ったさわやかなポップチューンに仕上がっており、4月8日発売の乃木坂46の41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」に収録される。
■乃木坂野球部メンバーからのコメント
▼小川彩
「パシフィック・リーグに連れてって」が2026パ・リーグ公式コラボソングに決まったこと、とてもうれしいです。乃木坂野球部らしい爽やかさとかわいさとワクワク感も感じられる曲になっています。思わず口ずさみたくなるようなキャッチーな曲なので、たくさんの方に聴いて歌って一緒に踊っていただけたらうれしいです。私はこの春に乃木坂野球部に加入したばかりなんですが、これからこの楽曲とともにパ・リーグを盛り上げていけるように野球部のみんなと頑張りますのでよろしくお願いします。
▼金川紗耶
今回は2026パ・リーグ公式コラボソングとしていただき、とてもうれしく思います!!ありがとうございます!!乃木坂野球部の新曲「パシフィック・リーグに連れてって」は一緒にパ・リーグを応援したいという気持ちがとても詰まっている、愛のある歌詞だと思います!!もっともっと野球のことを勉強して、この楽曲と乃木坂野球部でパ・リーグを盛り上げていければと思います!!よろしくお願いいたします!!
▼黒見明香
幼い頃から野球観戦に夢中になり、登下校の合間に一球速報に一喜一憂し、帰宅後はパ・リーグTVを観て宿題をする毎日の中で、大好きな野球にたくさんの勇気を貰ってきました。このたび、ファンの皆さまと一緒にシーズンを応援するという夢のような機会をいただき、心より光栄で胸が高鳴る思いです。副音声では、試合の熱く痺れるプレーはもちろん！選手の皆さま一人ひとりの個性や魅力もお伝えできるよう、精一杯務めてまいります。コラボソングに込められた「球場で過ごす時間の楽しさや高揚感」と、チームを愛するファンの皆さまと共に、今シーズンのパ・リーグをより一層熱く、楽しく盛り上げられるよう、がんばっていきたいと思います！
▼柴田柚菜
趣味として楽しんできた野球に、こうして関わらせていただけることを本当にうれしく思います。皆さんと一緒に熱く、楽しいシーズンにしたいです！また、「パシフィック・リーグに連れてって」は、かわいらしいポップソングになっています！試合観戦に行く前などにこの曲を聴いて、よりわくわくしていただけたらうれしいです。
▼瀬戸口心月
「パシフィック・リーグに連れてって」をコラボソングにしていただき、ありがとうございます！私は高校生のとき、チアリーディング部のイベントなどを通して応援に関わることも多かったので、今回こうしてパ・リーグの皆さんを応援させていただけることをとてもうれしく思います！球場にお伺いできるとのことで、その時には「パシフィック・リーグに連れてって」を、皆さんに聴いてもらえたらうれしいです！
▼長嶋凛桜
「パシフィック・リーグに連れてって」は聴いていると野球観戦をしたくなるような明るい気分になれる一曲です。思わず口ずさんでしまうかわいいサビにご注目ください！今回2026パ・リーグ公式コラボソングとして皆さまに楽曲を届けることができてうれしい気持ちでいっぱいです。この曲を通して皆さんと野球を楽しみたいと思います！
■乃木坂野球部パ・リーグ6球場来場予定
3月29日：千葉・ZOZOマリンスタジアム（千葉ロッテマリーンズvs埼玉西武ライオンズ戦）
7月2日：北海道・エスコンフィールドHOKKAIDO（北海道日本ハムファイターズvsオリックス・バファローズ戦）
7月19日：京セラドーム大阪（オリックス・バファローズvs北海道日本ハムファイターズ戦）
7月31日：埼玉・ベルーナドーム（埼玉西武ライオンズvsオリックス・バファローズ戦）
8月6日：みずほPayPayドーム福岡（福岡ソフトバンクホークスvs北海道日本ハムファイターズ戦）
9月19日：楽天モバイル最強パーク宮城（東北楽天ゴールデンイーグルスvs福岡ソフトバンクホークス戦）
※予定は変更となる可能性があり。出演内容は乃木坂46公式サイトおよび各球団公式サイトにて順次発表
■黒見明香の『パーソルパ・リーグTV』副音声出演
乃木坂46の野球博士とも言われる黒見の『パーソルパ・リーグTV』副音声出演が決定。自作の野球に関する情報ノート「黒見ノート」を駆使し、国内外問わず野球の魅力を発信し続ける黒見のトークに注目。
日時：3月31日 後3：55開始予定
対象試合：東北楽天ゴールデンイーグルスvs福岡ソフトバンクホークス戦
配信：パーソルパ・リーグTV
※予定は変更となる可能性があり。最新情報はパーソルパ・リーグTV・Xなどで案内