1.オスの三毛猫

三毛猫のオスが誕生する確率は3万分の1程度。非常に希少な存在です。その理由には毛色を決定する遺伝子が深く関わっています。

猫のオレンジと黒の毛色を決める遺伝子は、どちらもX染色体上に存在します。通常、オスはXY、メスはXXという染色体を持っています。メス猫はX染色体を2本持つため、オレンジと黒の2色が同時にあらわれることがあり、白が加わることで三毛猫になります。

一方、X染色体を1本しか持たないオス猫は、オレンジか黒のどちらか1色しかあらわれません。そのため、本来オスの三毛猫は存在しないのです。ところが、まれにXXYという染色体異常を持つオスが生まれることがあり、この場合にのみ例外的に三毛猫になる可能性があります。

2.オスのサビ猫

サビ猫のオスも、三毛猫と同様に遺伝学上の理由からほとんど誕生しません。サビ猫は黒とオレンジの毛が不規則に混ざり合った毛色で、日本では錆びた金属のような色合いから「サビ猫」、海外ではべっ甲を連想させることから「トーティシェル」とも呼ばれています。

三毛猫と同様に、オレンジと黒の2色を同時に持つためにはX染色体が2本必要なため、本来はメスにしか生まれない毛色です。オスのサビ猫が生まれる仕組みは三毛猫とまったく同じです。

三毛猫との違いは、白色の遺伝子を持つかどうかだけと言われています。

3.メスの茶トラ猫

茶トラ猫のメスが生まれる確率は、茶トラ全体の約2割と言われており、オスに比べるとかなり少なくなります。三毛猫やサビ猫のオスとは異なり、染色体の異常は見られません。

オレンジの毛色を作るO遺伝子は、X染色体上にのみ存在します。オス猫はX染色体が1本のため、そこにO遺伝子があれば茶トラになれます。一方、メスはX染色体を2本持っており、両方にO遺伝子が必要になります。そのため、オスと比べると茶トラが生まれる確率が格段に低くなってしまうのです。

このようなことから、メス猫の茶トラは三毛猫とサビ猫に次いでレアな毛色となっています。

猫の毛色はどうやって決まる？

猫の毛色は、複数の遺伝子が複雑に絡み合って決まります。

毛色を決める基本となる色は「黒・オレンジ・白」の3色です。これに色の濃淡を調整する遺伝子や模様を作る遺伝子が加わって、私たちが目にするバリエーション豊かな毛色が生まれます。

なかでも毛色に大きく影響するのが、性染色体上にある遺伝子です。これまで見てきたように、オレンジと黒の毛色を作る遺伝子はX染色体にのみ存在するため、三毛・サビ・茶トラといった毛色は性別と切り離せない関係にあります。

そのため、オスとメスで同じ遺伝子を持っていても、その組み合わせ方によってあらわれる毛色はまったく異なります。

猫の毛色は、何世代にもわたって受け継がれた遺伝子情報の集大成とも言うべきもので、偶然と必然が重なり合って生まれた唯一無二の個性なのです。

まとめ

猫の毛色には、遺伝子の複雑な仕組みが関わっています。普段何気なく見ている毛色も、その背景を知ると少し違った見え方をするかもしれません。

例えば、三毛猫やサビ猫のオスと出会う確率は3万分の1程度ともいわれており、一生のうちに出会えるかどうかわからないほど稀な存在です。また、茶トラのメスも、茶トラ全体の約2割程度とされており、決して多くはありません。

オスの三毛猫やサビ猫、茶トラ猫のメスは、そう簡単に出会えるものではありません。もし一緒に暮らしているなら、ぜひその縁を大切にしてくださいね。