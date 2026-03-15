WBC準々決勝

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ベネズエラとの準々決勝を戦う。ローンデポ・パークには、前回侍ジャパンのメンバーとして世界一に輝いたラーズ・ヌートバー外野手（カージナルス）も姿を見せ、大谷翔平投手（ドジャース）と再会のハグを交わした。

ベネズエラ戦前、侍ジャパンの試合前練習が行われているローンデポ・パークのグラウンドに、ヌートバーの姿があった。背中に「東京」と書かれた白いTシャツとジーンズをまとったラフな装いだった。前回優勝メンバーの周東、源田らと対面するとハグを交わした。大谷が打撃練習のためにグラウンドに姿を見せると、歩み寄って再会のハグ。短い時間だったが、笑顔で言葉を交わした。

優勝した2023年、国外出身選手としては初の日本代表となったヌートバーは不動の「1番・中堅」としてチームをけん引。気迫満点のハッスルプレーと、流行した“ペッパーミル”ポーズなど明るいキャラクターで“たっちゃん”の愛称もつき、日本ファンの心を掴んだ。

大谷との再会前には報道陣の取材にも応じ「なんで僕も緊張しているのか分からない。前回大会でチームと共にここに来た時も、間違いなく大きな瞬間だったからだと思う。フィールド外にいるのは変な感覚だ。緊張はしているがワクワクもしている」と気持ちの高ぶりを表現。「素晴らしい試合になることは分かっているし、準備はできている。そして、日本が勝つことを願っている」とエールを送った。

日本のカギになる選手を聞かれると「答えるのは難しいね。ショウヘイは素晴らしい大会を過ごしている。初めから言っているが、コンドウ（近藤健介）はチームのカギを握ると思う。ムラカミ（村上宗隆）やオカモト（岡本和真）も海を渡って米国に来たしね。でもカギを握るのはコンドウかな。そして、今日マウンドに立つ男は間違いなく素晴らしい投手さ」と、先発の山本由伸投手を含め注目選手を挙げた。

大谷とはすでに対面したかと問われると「まだ会っていないよ。日本の試合を観るために朝4時45分に起きていたけど、彼とは話していない。メッセージは送ったけど直接は会っていないよ。ただ幸運を祈っただけさ」とコメント。今大会は日本代表になることはできなかったが、心はいつまでも“たっちゃん”のままだ。



（THE ANSWER編集部）