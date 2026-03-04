¿À¸Í¤¬ACLE¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤ØÁ°¿Ê¡ª¡¡Å¨ÃÏ¤ÇFC¥½¥¦¥ë¤ËÀè¾¡¡ÄCK¤«¤é¥È¥¥¡¼¥ì¥ë¤¬·è¾¡¥Ø¥Ã¥É
¡¡AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤¬4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢FC¥½¥¦¥ë¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤È¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡ÊÆüËÜ¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤¹¤ëACLE¤â¤¤¤è¤¤¤è¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆÍÆþ¡£J¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤È¤·¤Æº£Âç²ñ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¿À¸Í¤ÏÅìÃÏ¶è¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤ò5¾¡1Ê¬2ÇÔ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç½ª¤¨¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ë¼¡¤°2°Ì¤ÇÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¡£¥Ù¥¹¥È8¤ÎºÂ¤ò¤«¤±¤¿¥é¥¦¥ó¥É16¤ÏFC¥½¥¦¥ë¤È¤ÎÆü´ÚÂÐ·è¤Ë¡£Î¾¼Ô¤ÏÀè·î10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè7Àá¤Ç¤âÂÐÀï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î¿À¸Í¤¬ÉðÆ£²Åµª¤È¼ò°æ¹âÆÁ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å¨ÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¡¢Àè¾¡¤·¤Æ¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÄÏ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡½øÈ×¤Ï¤ä¤ä¼éÀª¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿À¸Í¤À¤¬¡¢23Ê¬¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤éÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£º¸¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¡ÊCK¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¹À¥Î¦ÅÍ¤Î±¦Â¥¤¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Î±Ô¤¤¥¯¥í¥¹¤òÁê¼êÁª¼ê¤¬¥¯¥ê¥¢¤·ÀÚ¤ì¤º¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ò¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥È¥¥¡¼¥ì¥ë¤¬Æ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤ÏCK¤«¤é¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¥½¥ó¡¦¥ß¥ó¥®¥å¤¬Æñ¤·¤¤ÂÎÀª¤«¤éÊü¤Ã¤¿¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÃ¡¤¡¢²¿¤È¤«»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤ë¡£
¡¡29Ê¬¤Ë¤ÏºÆ¤Ó¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¥½¥ó¡¦¥ß¥ó¥®¥å¤ËºÝ¤É¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤âÏÈ¤Î±¦¤Ø¡£¤½¤Î¸å¤âFC¥½¥¦¥ë¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢·ø¼Â¤«¤ÄÏ¢Æ°¤·¤¿¼éÈ÷¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡£43Ê¬¤Ë¤Ï¥È¥¥¡¼¥ì¥ë¤¬¼Ð¤á¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ØÁö¤ê¹þ¤àÉðÆ£²Åµª¤Ø¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤òÁ÷¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ø¤ÎÍî¤È¤·¤ò¼õ¤±¤¿º´¡¹ÌÚÂç¼ù¤¬º¸Â¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¤Î°ì·â¤ÏGK¥¯¡¦¥½¥ó¥æ¥ó¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢ÀË¤·¤¯¤âÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤â°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯¤¬¡¢¿À¸Í¤ÏÁ°Àþ¤«¤é¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤È¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò»È¤¤Ê¬¤±¡¢FC¥½¥¦¥ë¤Ë·èÄêµ¡¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡£63Ê¬¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¡¦¥É¥æ¥ó¤Î¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬ßÀùõ·òÅÍ¤ÎÏÓ¤ËÄ¾·â¤·¤ÆPK¤ò¸¥¾å¤·¤¿¤¬¡¢GKÁ°ÀîÂãÌé¤¬¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥¨¥¹¥ô¥§¥É¤Î¥¥Ã¥¯¤ò´°Á´¤ËÆÉ¤ßÀÚ¤ê¡¢ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÎ¿¤¤¤À¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ»þ·×¤Î¿Ë¤ò¿Ê¤á¤ë¿À¸Í¡£ºÇ½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏFC¥½¥¦¥ë¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤òÃæ¿´¤ËÇ´¤ê¶¯¤¤ÂÐ±þ¤òÂ³¤±¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤º¡£»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ0¡Ý1¤Ç½ªÎ»¤·¡¢Å¨ÃÏ¤ÇÀè¾¡¤·¤¿¿À¸Í¤¬¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤Ø°ìÊâÁ°¿Ê¤·¤¿¡£¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤Ï11Æü¤Ë¿À¸Í¤ÎËÜµòÃÏ¡Ø¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¡Ù¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
FC¥½¥¦¥ë¡¡0¡Ý1¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡23Ê¬¡¡¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥È¥¥¡¼¥ì¥ë¡Ê¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ë
