ピーチ・アビエーションは、国内・国際線を対象とした「創業15周年感謝セール」を3月4日正午から8日まで開催する。

片道最低運賃は以下の通り。「ミニマム」運賃で、燃油サーチャージなし、諸税や空港使用料、支払手数料は別途必要となる。手荷物の預け入れや座席指定料金は含まれていない。搭乗期間は3月22日から10月24日まで。

複数のセール・キャンペーンの適用条件に同時に合致した場合、適用される運賃の中で最安となる運賃とその条件が適用される。

・大阪/関西発着

東京/成田・仙台・福岡・長崎・宮崎・鹿児島（2,990円）、奄美（3,990円）、沖縄/那覇・ソウル/仁川・ソウル/金浦（4,490円）、札幌/千歳（4,990円）、女満別・釧路・石垣・香港（5,990円）、台北/桃園（7,990円）、高雄（9,990円）、上海/浦東（11,990円）、バンコク/スワンナプーム・シンガポール（12,290円）

・東京/成田発着

札幌/千歳・福岡・奄美（2,990円）、沖縄/那覇（5,790円）、石垣（6,690円）、台北/桃園（7,990円）

・東京/羽田発着

ソウル/仁川（5,290円）、上海/浦東（12,790円）、台北/桃園（12,990円）

・名古屋/中部発着

仙台（3,590円）、ソウル/金浦（4,190円）、沖縄/那覇（4,990円）、札幌/千歳（5,190円）、台北/桃園（9,990円）

・札幌/千歳発着

仙台（4,090円）、福岡（5,590円）、沖縄/那覇（9,990円）

・福岡発着

沖縄/那覇（3,490円）、石垣（4,490円）、札幌/千歳（5,590円）

・その他

沖縄/那覇〜台北/桃園線（7,990円）