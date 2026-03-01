「パンダより恋が苦手な私たち」（日テレ系）の第8話が、28日に放送された。

本作は、仕事に恋に人間関係…解決したいなら“野生”に学べ！ 前代未聞、動物の求愛行動から幸せに生きるためのヒントを学ぶ新感覚のアカデミック・ラブコメディー。（＊以下、ネタバレあり）

「好きな人に本音で話せない時はどうすればいいの？」 一葉(上白石萌歌)は、思いを寄せる変人動物学者・椎堂(生田斗真)の煮え切らない態度にがっかりする。

そんな一葉に特集ページの大仕事が舞い込むが、まさかのトラブルに巻き込まれる。一方、不倫疑惑に揺れるアリア(シシド・カフカ)は、モデル界から姿を消した訳をついに告白。そして一葉が司の部屋にお泊り？ もどかしい2人の恋が動き出す。

放送終了後、SNS上には、「恋愛に不器用な大人たちの群像劇として、すごく完成度が高いと思う」「出てくるみんなが恋が苦手。と言うか生きるのが下手過ぎていとおしい」「一葉のピンチに一丸となって協力し合っていたリクラ編集部の姿が印象深かった」「人を傷つけることや、自分が傷つくことを恐れずに本音をぶつけてみようってことか」などのコメントが上がった。

また、「体調が悪い椎堂先生はかわいらしかった。普段はあんまりかわいらしくない。『べらぼう』では全くかわいくなかったけど」「弱っている椎堂先生に萌えた」「椎堂先生が手をつかんだ！ 熱が出た時の本心やばい」などの声もあった。

そのほか、「宮澤エマさんの舌打ちさえもキャラが立っていて面白い」「椎堂先生、次はどんな動物の解説をしてくれるんだろう。知らなかった生態を知るたびに世界が広がる感じ」「学習とエンタメが見事に融合していて知的な楽しさがある」といったコメントもあった。