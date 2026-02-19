「荷物入りきらん！」って日に！【ダイソー】サブバッグに◎「コスパ最強トート」

荷物が多い日に、気軽に頼れそうなトートバッグを【ダイソー】で発見しました。メインバッグに入りきらない書類や羽織物などが入りそうな大きめサイズなのにプチプラ。デザインはシンプルで合わせやすいのも魅力で、コスパ優秀と言えそうです。

A4対応で実用度◎ 優秀トートバッグ

【ダイソー】「デニム風ショルダートートバッグ」\330（税込）

デニム風素材のトートバッグ。カジュアルすぎないデザインで、大人も使いやすそうです。プチプラなのに肩掛けと手持ちの2Way仕様で、バッグが重たいときや両手を空けたいときにも便利。A4が収まるサイズでマチが約7cmあるので、デイリーに使いやすいかも。

さりげない花柄プリントが素敵なバッグ

【ダイソー】「フラワーモチーフショルダートートバッグ」\330（税込）

ペールトーンのブルーカラーに、フラワーモチーフをあしらったトートバッグ。約110cmのショルダー紐で、肩掛け・斜め掛けもしやすそう。主張しすぎないデザインなので、大人のきれいめカジュアルにも好相性です。サイズは32 × 38 × 12cmと大きめなので、荷物が多い日も頼りになりそう。

