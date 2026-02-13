世界的な圧倒的シェアを誇る大国に日米欧はどう挑むのか…レアアースを巡る「中国包囲網」のウラ事情

レアアースを巡る争い

第51回衆議院選挙で戦後初めて自民党が単独で衆院（定数465議席）の3分の2（310）を超える316議席を得る歴史的圧勝をもたらしたのが、高市早苗首相（総裁）自身であることに異議を唱える者はいない。

高市氏は投開票日の2月8日夜、NHKを筆頭に民放各社の選挙特番に出演した。その中で筆者が注目したのはニッポン放送とのインタビューで、3月19日の日米首脳会談でドナルド・トランプ大統領に南鳥島（東京都小笠原村に所属する小笠原諸島の島で本州から約1800キロメートル離れた日本の最東端）沖のレアアース（希土類）採取への参加を呼びかけると語ったことだった（注：筆者は同ラジオ中継を聴いていたのではなく、翌9日の新聞報道で知った）。

だが思い起こしてみれば、日米両政府はすでに、昨秋10月のトランプ大統領来日時に自動車から戦闘機まであらゆるものに使われるレアアース供給確保に関する枠組み協定に署名していた。

世界最大のレアアース産出国である中国を視野に、日米を含む各国の動きは日を追うごとに活発化している。

事実、衆院選只中の2月4日午前（米東部時間）、トランプ米政権はレアアースなどの重要鉱物資源の安定供給に向けて、米国務省のロイ・ヘンダーソン・カンファレンスルームで日本、欧州連合（EU）など55カ国・地域が参加する初の閣僚級会合を開催した（日本から堀井巌外務副大臣・参院議員が出席）。

トランプの中国訪問を控えて

マルコ・ルビオ国務長官の開会の挨拶後、J・D・バンス副大統領は演説の中で、レアアースを大量供給して圧倒的な世界シェアを誇る中国を念頭に、「外国産が市場にあふれると価格が暴落する。投資家は撤退し、（各国の採掘）計画は頓挫する」と指摘し、最低価格制度を設けた「貿易圏」構想に言及した上で、次のように語った

「自由で公平な競争が維持され、各国の鉱山業者、精製業者、投資家はすべて上向く」

会議を主催したルビオ国務長官は記者会見で名前を明かさなかったが、具体的な制度設計は米通商代表部（USTR）のジェイミソン・グリア代表が統括し、米国家安全保障会議（NSC）のデビッド・コプリー重要鉱物政策担当上級部長（大統領特別補佐官）が米側の省庁横断協議と対外交渉の責任者であると、米国務省のホームページに記載されている。

要は、重要鉱物を経済的な威圧に使う中国に依存しないサプライチェーン（供給網）の確立を同盟・同志・友好国に呼びかけたのだ。4月上旬にトランプ氏が中国を国賓訪問する前というのが肝要である。

