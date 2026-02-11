

板倉 滉が振り返るU-19世代別代表





今でこそ、オランダの名門アヤックスからDFリーダーとしての期待がかかる、板倉滉。しかし、10年前は、世代別代表の中で決して意識が高いとは言えない選手だったと自身を振り返る。そこに現れたのが、後に親友となるひとつ下のDF冨安健洋。板倉はどのような影響を受けたのか。

【世代別代表、1年以上の空白】

トム（DF冨安健洋）がピッチに帰ってきた。同じ所属先のアヤックスで、リーグ戦の第21節エクセルシオール戦（日本時間2月1日）に80分から左サイドバックとして途中出場を果たした。残念ながら、僕は背中に痛みがあってこの試合には欠場したけれど、一緒にプレーする日もそう遠くはないだろう。

トムはケガに悩まされて、昨年2月に右膝の手術を決断。無所属でいる間も地道にリハビリを続けて、約1年4ヵ月という長いブランクを乗り越えてきた。でも、僕は別に驚かない。トムの意志の強さを昔からずっとそばで見てきたからだ。

2016年10月、U-19日本代表は前年にラオスで行なわれた予選を勝ち抜き、AFC U-19選手権本大会に臨んだ。主力メンバーは、守備陣では中山雄太（柏。以下、選手の所属先はすべて当時）とトム（福岡）のコンビがCB（センターバック）の絶対的なレギュラーだった。中盤は、川崎Fの同期・三好康児、堂安律（G大阪）。FWにはエースの小川航基（磐田）がいた。

僕は15年8月のSBSカップ国際ユースサッカー以降、1年2ヵ月もの間、代表にはまったく呼ばれなかった。理由はよく知らないが、当時監督を務めていた内山篤さんからすれば、求めているサッカーに対しておそらく僕がはまっていなかったんだと思う。というか、そもそも実力的にも足りていなかったんだろう。

僕は僕で毎度「ああ、今回も呼ばれなかったかぁ」と、そんな感じだった。深刻に受け止めるだとか、悔しがって、次は絶対に呼ばれるように頑張ろうという強い気持ちもそこまでなかった。

ようやく内山さんに呼ばれたと思ったら、AFCの本大会。だけど、僕はレギュラーをつかむために猛アピールするといった姿勢を見せることができなかった。やっぱり、特に意識が高いわけでもなくフワフワとしていた。

一方、トムはものすごい気迫を見せて、本大会では不動のスタメンとしてグループステージすべてでフル出場を果たしていた。この大会には、翌17年に開催されるU-20W杯の出場権もかかっていたからだ。グループステージ第3節・カタール戦では、ダメ押しの3点目をトムが決めている。

ノックアウトステージ（準々決勝）に進んだ日本はタジキスタン戦で4-0と圧勝。07年以来、5大会ぶりにU-20W杯本大会への切符を手にした。ここまで4試合で10得点・無失点。トムと雄太は鉄壁の守備を誇った。

【AFC初優勝も心の底から喜べず】

控えだった僕はひたすらベンチから彼らの活躍を見守るだけだった。モヤモヤしている僕の気を紛らわせてくれたのは、FWの中村駿太（柏U-18）だった。学年は3つ下、170ｃｍと小柄ながら俊敏なタイプ。坊主頭で、いっつも僕の後ろにくっついてきて、どこに行くにも一緒だった。僕には弟がいないこともあって、めっちゃかわいくて仕方がなかった。

そんな中、僕にもいよいよ出番が回ってきた。準決勝のベトナム戦。先発だ。内山さんとしては、決勝進出を見越してトムや雄太を休ませるべく、ターンオーバーで起用したのだと思う。僕としてはずっと無失点で勝ち上がってきたチームに失点させるわけにはいかないと気合いを入れて、試合に臨んだ。

先制したのは、立ち上がりの6分。ＭＦ市丸瑞希（G大阪）が右サイドのハーフライン近くから放ったFKに僕が競り勝ったボールをFWの岸本武流（C大阪）が反応して決めてくれた。結果は3-0で勝利。AFC U-19選手権では10年ぶりの決勝進出。先制点のきっかけをつくれたこともあり、少しは貢献できたと手応えを感じた。

でも、決勝のサウジアラビア戦は、やっぱりトムと雄太のコンビに戻った。U-19日本代表としては、初優勝。もちろんうれしかったけれど、心の底から喜べたかといえば、少し複雑な気分だった。自分が全試合レギュラーで先発フル出場して勝ち取ったわけではないからだ。

この大会でも、圧倒的なリーダーシップを発揮していたのは雄太だった。そしてトムも14年のAFC U-16選手権ではU-17W杯への切符をつかめなかっただけに、この大会とU-20W杯出場への意欲はハンパじゃなかった。

今でこそトムとはチームメイトとして、アヤックスではリーグ優勝を、A代表ではW杯優勝を目指して共に戦っているけども、U-19の頃のフワフワしていた自分にガッツリ説教できるとしたら、こう言いたい。

「ちゃんとサッカーと向き合え。日の丸を背負って活躍したいと強く思え。そうしたら日々の取り組み方もだいぶ変わるんだぞ」と。26年、トムの変わらぬ強靱な姿勢を見つつ、自分も意識高く臨みたい。



構成・文／高橋史門 写真／アフロ