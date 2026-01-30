資生堂ランニングクラブは30日、3月31日付で一山麻緒（28）と井手彩乃（26）が現役を引退すると発表した。一山は資生堂を退社、井手は社業に専念するという。

一山は20年の名古屋ウィメンズマラソンで優勝。東京五輪代表の座を勝ち取り、その東京五輪では8位入賞を果たした。

21年12月には前男子マラソン日本記録保持者・鈴木健吾との結婚を発表。2度目の大舞台となったパリ五輪は51位だった。

一山は資生堂ランニングクラブを通じて以下のようにコメントした。

「いつも応援ありがとうございます。

この度、2026年3月末日をもって、競技から離れることを決断いたしました。

資生堂在籍中には、クイーンズ駅伝優勝という大きな喜びを経験し、またパリオリンピックという特別な舞台にも出場が叶うなど、私一人では決して成し得なかった貴重な時間を過ごさせていただきました。前所属先を含め、これまで支えてくださったスタッフの皆さま、共に走ってきたチームメイト、そして温かい言葉で応援していただいたすべての皆さまに心より感謝申し上げます。皆さまからの応援は、苦しい場面でも前を向く大きな力になりました。ここで得た経験を大切にしながら、今後の人生を歩んでいきたいと思います。

これからも資生堂ランニングクラブの応援を何卒よろしくお願いいたします。本当にありがとうございました」