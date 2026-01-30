

独創的なバカレシピを続々と開発している野島慎一郎氏





『週刊プレイボーイ』で「激ウマ!! バカレシピ研究所」を連載中のB級フード研究家・野島慎一郎（のじま・しんいちろう）さん。今回の"バカレピ"は、どん兵衛のうどんを使ったかた焼きそば「どんかた焼きそば」！

【写真】「どんかた焼きそば」のレシピ

【今回の食材】

・日清のどん兵衛 きつねうどん（日清食品） 1個

・レトルト中華丼の具 1人前

・ごま油 適量

・焼きとん（セブン-イレブン） お好みで

・しょうがチューブ お好みで

野島 かた焼きそばや皿うどんなど、私はあんかけ焼きそばが好きなんですが、あれってだいたい細麺なんですよね。

助手 あー、太麺のかた焼きそばってあまり見ないッスね。

野島 でも、もっと見たことないのは、きしめんのような平打ち麺を使ったかた焼きそば！

助手 確かに！ 最近ビャンビャン麺なんかもはやったし、あったら人気出そうッスね。

野島 ですよね！ だから作ろうと思うんだけど、麺を揚げるのは面倒。そこで今回使うのはどん兵衛のうどん！ これはフライ麺だからかた焼きそばの揚げ麺みたいなもの。お湯で戻さず、そのままあんをかければ、かた焼きそばになるはず！

助手 ブハハッ！ それバカだけど、確かに理論的にはかた焼きそばの麺になりえるッス！

野島 なので今回はどん兵衛の麺にレトルトの中華丼をぶっかけます。それだけで完成！

助手 めっちゃお手軽！ でもお揚げやスープが余っちゃうのはもったいないッスね。



（１）湯煎！ お湯を沸騰させ、レトルト中華丼の具を温める。同時にどん兵衛のお揚げを食器に移し、熱湯を注いで戻す。お揚げは柔らかく戻ったら水気を軽く切り、ひと口大にカットする







（２）焼く！ フライパンを熱してごま油を引き、ひと口大に切ったお揚げを入れて両面を焼く。ごま油をお揚げにたっぷり吸収させながら、両面に軽く焦げ目がつくくらいまで焼けばOKだ







（３）かける！ どん兵衛の麺とかまぼこを食器に移し、（２）を麺の上にのせたら、温めたレトルト中華丼の具をかければ完成。麺をあんに浸しながらほぐしつつ、豪快にかぶりついて食べよう





野島 そしたらお揚げは熱湯で戻してごま油で焼き、具として中華丼に足しましょうか。実は以前に、ある激安中華料理店で回鍋肉を注文したら、豚肉じゃなくて油揚げが使われているというぼったくりに遭ったことがあるんですよ。これはそこからインスパイアを受けました。

助手 ひでえ詐欺だな！ つーか、ぼったくりのインスパイアなんて作るんじゃねえよ！



（４）完成！「どんかた焼きそば」





野島 さてさて、完成したので食べてみてください！

助手 ちょっ......！ これ麺が全然ほぐれないんスけど！

野島 麺があんに浸れば柔らかくなる！ 上手に麺を動かしてあんを絡めながら、豪快にかぶりつくしかない！

助手 フガガ、フガガガ......あっ、こりゃいいぞ！ ひと口目は大変だけど、すぐに麺もほぐれるくらいの硬さになるし、バリバリの平打ち麺がウマい！ あんがたっぷり絡むのも最高ッス！

野島 これ大成功じゃん！ 詐欺お揚げもいい感じだな！

助手 ごま油風味でウマい！ だけど正直これはさすがに本物の肉が恋しくなるッスよ。



（５）カスタム！ 肉っ気が欲しい人はコンビニ冷凍食品の焼きとんやしょうが焼きなどを入れるとさらに激ウマ化。特にしょうがは味が引き締まって絶品なので、しょうがチューブを足すのもよい





野島 そしたらコンビニで売ってる冷凍惣菜の焼きとんとかしょうが焼きを入れればOK。途中で入れると味変にもなりますよ。

助手 おお、味変できるのはいいッスね！ もっと斬新な味変なんかもいけるんスか？

野島 余ったどん兵衛の粉末スープを熱湯で溶かし、ここに麺を入れればうどんになります！

助手 それはどん兵衛に戻してるだけじゃねえか!!

撮影／野島慎一郎