モデルで、レースクイーン、ラウンドガールとしても活動する瀬名ひなの（27）が12日までに自身のSNSを更新。イベント会場での盗撮被害を訴えた。

千葉・幕張メッセで開催された「東京オートサロン2026」にキャンペーンガールとして参加していた瀬名は、「下半身だけ撮られてました。とても不快です。やめてください」と投稿。

ハッシュタグで「盗撮やめて」「東京オートサロン」と添えて、現場で撮影されたと思われるカメラを構える人物を背後から捉えた写真を添付した。この人物が持っているカメラの画面には、瀬名の下半身のみが写っている。

東京オートサロン2026のホームページに掲載されている「写真・動画等の撮影および配信・投稿に関するルール」では、禁止行為として「出展者、出演者、他の来場者、キャンペーンガール、レースアンバサダー、主催者、その他イベント関係者の身体の一部を拡大または強調した撮影」「出展者、出演者、他の来場者、キャンペーンガール、レースアンバサダー、主催者、その他イベント関係者に対する迷惑行為や嫌がらせ」などを明記している。

会場での不適切撮影を巡っては、瀬名のほかに辻門アネラ、桐生もえこもSNS上で被害を訴えている。

瀬名は、青学大英米文学科在学中にミスブライダルモデルグランプリ2019関東グランプリを受賞。スーパーGTでレースクイーン、Kー1でラウンドガールも務めている。神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル72、スリーサイズはB89・W56・H89。血液型B。趣味はお酒、ラーメン、海外旅行、特技は英語、歌。