アメリカ、ベネズエラの“管理方法”は「財政とエネルギー資源を掌握すること」バンス副大統領がテレビ番組で説明

アメリカのバンス副大統領は7日に放送されたFOXニュースの番組で、ベネズエラを管理下に置く方法として「財政とエネルギー資源を掌握することだ」と説明しました。

バンス副大統領は、FOXニュースのインタビューでベネズエラについて「我々がベネズエラをコントロールする方法は、『財布のひも』を握った上でエネルギー資源を掌握し、政権に対し『アメリカの国益に資する限り石油を売ることを許可するが、そうでなければ禁止する』と告げることだ」と述べました。

この方針を裏付けるかのように、トランプ大統領も7日、自身のSNSに「ベネズエラが新たな石油取引で得た資金でアメリカ製の製品のみを購入する方針だと知らせを受けた」と投稿しました。

一方、トランプ大統領が領有に意欲を示すデンマーク自治領のグリーンランドに関しては、「万が一、ロシアや中国などが将来、核ミサイルをアメリカ大陸やヨーロッパに向けて発射したりした場合、ミサイル防衛において極めて重要な役割を果たす」と強調しました。

そのうえで「ヨーロッパ、特にデンマークは世界の安全保障の要として機能できるように措置を講じることや投資を怠ってきた」として苦言を呈しました。