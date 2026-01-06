ニッキューナナ・峯シンジが12月31日に配信されたABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」で、イヤホンを装着したまま働くコンビニ店員について私見を述べた。

「コンビニで夜勤のアルバイトをしているとき、お客さんも来ないからワイヤレスイヤホンで彼女と通話していることを懺悔したい」というリスナーの投稿を紹介。

ニッキューナナ・こっちゃん選手は「何してんだ！」と喝を入れた。

相方の峯シンジは「俺はね、全然許せる！この舐めた接客はね、全然許せて」と主張。

コンビニの利用者としては、レジ打ちだけ滞りなく対応してくれたら問題はないという結論に落ち着いた。

また、峯が居酒屋に行ったとき、外国人の店員がワイヤレスイヤホンをして誰かと通話をしながら接客をしていて、他の店員に話しかけるとその店員もワイヤレスイヤホンで誰かと通話をしていたという。

コンビニや飲食店などで外国人の人材も増えている昨今、峯は「俺らもそろそろ受け入れたほうがいいかもしれない」と語った。

一方、ハンバーガーチェーンで外国人の店員と世間話で盛り上がったことがあるというこっちゃん選手は「昼と夜で違うんじゃない？」と、働く時間帯の違いではないかと指摘。

峯は「夜勤は手抜いていこうぜ、みたいなね！」「新しいライフワークというか、そういうのだと思ってて」と、許容していくべきことだとした。

マセキ所属の謎の若手芸人やパーティーで多忙なこっちゃん選手などについても語っている。

ABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」で無料配信中。

次回配信は、1月7日（水）19時頃。

【番組概要】

■ABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」

■配信時間：毎週水曜日19時頃

■配信場所：各種Podcastで配信

■パーソナリティ：ニッキューナナ（こっちゃん選手・峯シンジ）

■メールアドレス：297@abc1008.com

■番組公式X：@297_abc1008

■配信先はこちら