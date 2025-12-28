精悍な顔立ちでシェパードのような元野犬のワンコ。そんな見た目からは想像もつかない犬種鑑定の結果が明らかになりました。

話題となった投稿は記事執筆時点で27万再生を突破。「贅沢な血統ですね」「可愛いからなんでもよし♡」などのコメントが寄せられています。

【動画：シェパードのような元野犬→試しに『犬種鑑定』をしてみたら…予想を超える『まさかの結果』】

静かに迎えた鑑定結果の瞬間

Instagramアカウント「47ri1tm1」に投稿されたのは、広島で野犬として過ごしていた過去を持つ「つむじ」ちゃんが受けた犬種鑑定の結果。つむじちゃんは、現在は投稿主さんのお家で幸せな日々を送っているといいます。

この日は、数か月待っていた鑑定レポートが届いたそう。おとなしく伏せをし、正面をじっと見つめるつむじちゃん。レポートをめくる瞬間、その眼差しには、どこか空気を察しているかのような真剣さが漂っているよう。

次々と判明する“日本犬の名前”

鑑定結果は順位形式で示され、まず第5位から第3位として名前が挙がったのは北海道犬、紀州犬、秋田犬といった日本犬たち。家の中でくつろぐ姿や川で遊んでいるつむじちゃんの様子からは、野性味と家庭犬としての柔らかさの両方が感じられます。

さらに第2位には珍島犬、そして第1位には柴犬がランクイン。日本犬が上位を占める結果に、凛とした立ち姿や芯のある雰囲気の理由は理解できるものの、シェパードが含まれていなかった点には思わず意外性を覚えてしまいます。

最後に待っていた“まさかの存在”

さらに、第5位～第1位までの順位が出たあと、「その他」として示された犬種の中に含まれていたのは、まさかの“チワワ”。割合はわずか3%でも、その名前が並んでいたことに驚いた人は少なくなかったようです。大きな体つきからは、なかなか結びつかない犬種だったのかもしれません。

当のつむじちゃんは、そんな結果も意に介さず、マイペースに過ごしていたそう。シェパードのように見えて、実は日本犬が中心、そしてほんの少しの意外性も含んだ存在。そのすべてがつむじちゃんの魅力なのだと、自然と頷いてしまう結果だったのでした。

投稿には「ご先祖様の血統のいいとこどり」「色々混じって最高に可愛い♡」「北海道、紀州、秋田、、、贅沢だなぁ」「和犬合成するとシェパードになるのか…？」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「47ri1tm1」では、元野犬だったつむじちゃんが家族と過ごす穏やかな日常が投稿されています。凛々しさと可愛らしさを併せ持つつむじちゃんの姿に癒やされたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「47ri1tm1」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。