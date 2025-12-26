２０２５年に東京証券取引所への株式上場を廃止する企業は、前年から３１社増えて１２５社になる見通しとなった。

２年連続で過去最多となる。成長に向けた資本構成の見直しを理由にしたものが大半だが、海外の投資ファンドなどの「アクティビスト」（物言う株主）や東証による上場維持基準の引き上げへの対応を理由にした動きもある。企業にとって「ステータス」と見なされてきた上場が曲がり角を迎えている。（奥田樹）

新規上回る

東証を運営する日本取引所グループ（ＪＰＸ）の集計を基に読売新聞が分析したところ、２５年の上場廃止企業の内訳は、プライム市場が４５社、スタンダードが５９社、グロースが２１社となった。

プライム市場では今年６月、中古車サイト「グーネット」などを運営するプロトコーポレーションが、経営陣による自社株買収（ＭＢＯ）によって上場を廃止した。９月には、親会社のＮＴＴによる完全子会社化に伴い、ＮＴＴデータグループが上場企業ではなくなった。

２５年の東証への新規株式公開（ＩＰＯ）は６０社となる見込みで、社数は上場廃止が新規上場を上回る。上場企業数は前年末より５９社少ない３７８３社（プロ投資家向け市場を除く）となり、２年連続で減少する。

株主対策

上場廃止の中でも目立ち始めているのが、取引所や投資家の要求を受け、自主的に上場を取りやめる企業の動きだ。

東証は２２年の市場再編に伴う対応として、プライム上場企業に対して「流通する株式の時価総額１００億円以上」などといった一定の上場維持基準を設定している。２３年には、上場企業に対して「資本コストや株価を意識した経営」も要請した。これらの基準や要請に対応するための企業の負担は増している。

また、株価の低さや資本効率の低さを問題視する旧村上ファンド系などのアクティビストの存在感が高まっていることを受け、企業も意識を変えつつある。投資家から積極的な配当などの株主還元や短期的な利益配分を要求されることを嫌う企業も少なくない。

みずほ証券投資銀行本部の木戸明宏・副本部長は、「以前は上場が一種のステータスで、資金調達以外にメリットを見いだす企業も多かった。しかし、今は株主対応に苦労する企業が増え、デメリットが大きいと考える会社が出ている」と指摘する。

「増える可能性」

上場廃止を選ぶ企業は今後も増えるのか。東証の上場維持基準は今年３月、経過措置が終了した。これまでは基準を満たしていなくても影響はなかったが、３月期決算の企業の場合、基準を満たしていなければ来年１０月以降、強制的に上場廃止となる。

基準に達していない企業は１２月２４日時点で１０４社あり、今後は上場廃止に追い込まれるケースも出るとみられる。

大和総研の神尾篤史・主任研究員は、「上場維持コストは今後も高まることが予想される。企業の新陳代謝が進むことは市場にとって前向きで、今後も上場廃止は増える可能性が高い」と話している。