¡¡Ê¼¸Ë¸©·Ù³°»ö²Ý¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿·ÙÉôÊä¤ä½äººÉôÄ¹¤éÌó10¿Í¤¬¡¢¶ÐÌ³Ãæ¤Ë°û¼ò¤ä¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ò¤·¤Æ¿¦Ì³¤òÂÕ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸©·Ù¤¬22Æü¤Ë¤â½èÊ¬¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤¬´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¤ª¤ª¤à¤Í»ö¼Â¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸©·Ù¤Ï´ÆÆÄÀÕÇ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¾å»Ê¿ô¿Í¤â½èÊ¬¤¹¤ëÊý¿Ë¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¶ÈÌ³Ãæ¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿µï¼ò²°¤Ê¤É¤Ç°û¼ò¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ÇÍ·¤ó¤ÀÁÜºº°÷¤â¤¤¤¿¡£¼Ö¤Î°û¼ò±¿Å¾¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ìÉô¤ÎÁÜºº°÷¤Ï¡ÖÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢»þ´Ö¤Ä¤Ö¤·¤Î¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£