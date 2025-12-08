牛丼チェーン「吉野家」（東京都中央区）が、販売中の福袋「2026福箱」で、来年の干支にちなんだ福袋「午（うま）セット」2種類を追加発売しました。

【画像】「どっちもおいしそうすぎる！」 追加された福箱の“中身”を見る！

追加された「午セット」は、「2026午セット（から揚げ）【冷凍】」と「2026午セット（お茶碗）【冷凍】」（4590円、以下、税込み）で、「から揚げ」のセットは、「から揚げ（1袋）」をはじめ、「牛丼の具（4袋）」「豚丼の具（2袋）」「豚しょうが焼の具（2袋）」「親子丼の素（2袋）」。一方の「お茶碗」のセットは、店舗で使用されている丼と同じ絵柄の「吉野家茶碗」（1個）のほか、「牛丼の具（4袋）」「豚丼の具（2袋）」「親子丼の素（2袋）」「紅生姜（1袋）」になっています。

そのほか、「2026福箱」では、2025年に新発売した「親子丼の素」や「ばり馬鍋つゆ」、人気定番商品を詰め込んだ「2026松セット【冷凍】」（8424円）、「2026竹セット【冷凍】」（5940円）などの4種類がラインアップされています。

2026年1月15日までの販売となります。