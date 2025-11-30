巨人で活躍した槙原寛己さんが３０日放送のＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）にスポーツご意見番として出演。ドジャースの大谷翔平投手が来年のＷＢＣ出場を表明したことを歓迎した。

大谷について「結局、二刀流が本当にできるかどうかが一番、心配してるところだと思うんですけど、３月なんですよ、開催が。普通のピッチャーって３月はオープン戦も投げなきゃいけないんで、スケジュール通りで考えれば、ピッチャーもやってくれると思います」と期待を寄せた槙原さん。

「バッターの方での期待が一番高いんですけど、ピッチャーとして投げることによって日本チームにすごく貢献すると思いますし。前回、リリーフで最後、クローザーもやりましたけど、そこまで選択肢に入るか分かりませんけど、二刀流の可能性、十分にあると、僕は思います」と続けると「投げなきゃいけない時期なんで、逆に投げない方が彼にとってリスクになる可能性もあるんで。日本のチームを応援する私たちとしてはいい話だと思うし、来年はサイ・ヤング賞というピッチャーのタイトルを獲る可能性がある。準備の時期なんで、僕はＷＢＣで真剣に投げれるのがいい調整になると思います」と話していた。