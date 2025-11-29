ＤｅＮＡは２９日、ダヤン・ビシエド内野手、ハンセル・マルセリーノ投手と来季も契約を結ぶと発表した。

球団を通じビシエドは「また日本に戻ることができ、そしてまたベイスターズでプレーできることをうれしく思います。ベイスターズは上位を狙える強さがあり、チームメートもみんなファミリーのように良い雰囲気で戦っています。その一員として、シーズンを通してけがなく１００％の力を出してチームに貢献していきたいです。今年はシーズン途中からの合流だったにも関わらず、いつも大きな声援を送ってくれて感謝しています。来年も頑張りますので、引き続き応援よろしくお願いします！」、マルセリーノは「来年も野球をする環境を与えてくれるベイスターズには感謝の気持ちでいっぱいです。今シーズンは二軍での出場が多かったので来年は一軍での出場を増やせるよう、日々努力して皆さんに応援される選手になります。来シーズンもファンの皆さんに会えるのがすごく楽しみです！チームに貢献できるよう頑張りますので、応援よろしくお願いします。Ｖａｍｏｓ！！！」とそれぞれコメントした。