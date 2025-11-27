「ロイヤルホスト」「てんや」を展開するロイヤルホールディングス（HD）の2025年度12月期第3四半期決算が公表された。

売上高は1220億円で前年比8.6％増、経常利益は56.1億円で同1.6％増だった。最終利益は法人税などが約10億円増えたことで、同21.2％減の34.8億円となった。売上高と経常利益は過去最高を更新した24年度を上回るペースで推移する。

同社の主力は外食事業（460店）とコントラクト事業（171施設）、ホテル事業（53施設）の3事業。サービスエリア内や企業内の飲食施設を運営するコントラクト事業、ロイヤルホストを擁する外食事業は店舗数が最大だが、同決算の経常利益は21億円で、42.8億円のホテル事業を下回る。稼ぎ頭は近年好調なホテル事業だ。

「インバウンドの増加で大都市圏の客室単価は大幅に上昇した。23区内では週末だと2万円以上が当たり前。ロイヤルHDが運営する浅草のリッチモンドホテルは1.2階に『ユニクロ』があり、都内で有数の儲かるホテルといわれている」（旅行会社関係者）

屋台骨のロイヤルホストは1998年のピーク時に377店舗あったが、現在では224店舗まで減った。

「サイゼリヤなど低価格のファミレスが台頭し、デフレ時代に苦戦した。品質を下げて値下げしたら、ファンが離れたが、近年は値上げし品質を改善したことで、高単価のファミレスとして支持されている」（飲食業界関係者）

ロイヤルホストの既存店売上高は21年度以降、前年を上回るペースを維持。25年度上期も客単価上昇が寄与し3.3％増だった。

もっともロイヤルHDはコロナ禍では外食・ホテル双方で客離れが進んだ。20年度は売上高が4割減少して843億円となり、経常損失は199億円、最終損失は275億円を計上。自己資本比率は前年の49.6％から19.7％にまで落ち込んだ。

そこで手を差し伸べたのが総合商社の双日だ。ロイヤルHDと双日は21年2月に資本業務提携契約を締結し、双日は178億円を出資。ロイヤルHDの株式19.9％を取得した。これにより、21年度末の自己資本比率は31％まで改善。双日の出資は非資源事業の強化が目的とされる。

双日の出資後、ロイヤルHDは合弁会社を通じ、新規事業を加速している。23年8月には「コスタコーヒー」の国内1号店を渋谷に出店。24年7月にはシンガポールでロイヤルホストの海外1号店を開業。さらに銚子丸との3社合弁で、米国で寿司店展開も目指す。

双日の後押しを受け、どこまで事業を拡大できるか注目される。

（ライター・山口伸）