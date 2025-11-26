元カノとやり直したいと思う男性っているようですが、残酷な現実を突きつけられて、あっけなく玉砕するのがオチ。浮ついた気持ちは封印して、元カノのことはきっぱり忘れるのが一番です。今回は、ハイスペ彼氏と付き合う元カノを見てあっけなく玉砕した男性の話をご紹介いたします。

ハイスペ男だとわかりショック

「街で元カノと偶然再会したとき、前よりもキレイになっていて驚きました。付き合ってるときは笑顔はなくていつも悩んでいたのに、見違えるほどキラキラと輝いていて、もう1回やり直せないかな……と思ってしまいました。タイミングをうかがって元カノに伝えようとしたら、彼氏と待ち合わせをしていたようで……。

彼氏はイケメンで大手の商社勤めだということがわかり、その時点で撃沈。仲良く手をつないで帰っていく後ろ姿を見送る自分は、これまで生きてきた中で一番みじめでしたね」（体験者：30代 男性・学生／回答時期：2025年9月）

▽ 元カノの彼氏が自分よりスペックが高いとわかり、男のプライドがズタズタになったようですね……。失恋した女性は、素敵な彼氏を見つけてキレイになっていくもの。未練がましく思い続けても、それが実ることはないでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。