表情がたまらない！ YouTubeチャンネル「Hosico Cat」では、猫が「孫の手」に夢中な様子が配信され、動画のコメント欄には「気持ちよさそう」「こんな子が欲しい！」の声が続出しました。

【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」 これが「孫の手」でほっぺをナデナデされて《とろ〜ん顔》になるホシコの表情です！

体をなでられると、すぐさま…

注目を集めたのは「It was the long arm」という動画。「孫の手」のようなものを見つめるスコティッシュストレートの猫「ホシコ」の姿から始まります。

手の形の棒で優しく体をなでられると、あまりにも気持ちいいのか、すぐさま床にごろ〜んと寝転んでしまいます。寝転ぶホシコの表情から「気持ちいいニャ……」と心の声が聞こえてきそうです。

棒の先を目で追って、今にもじゃれつきたいような雰囲気を見せますが、なでられるとやはりすぐに寝転んでしまうホシコ。なでられている間はしっぽをフリフリしてとてもうれしそうで、まるで「もっとニャ〜」とおねだりしているように見えます。

最後には「気持ちよかったニャ〜」と言わんばかりの伸びをして終了。孫の手マッサージにご満悦のホシコなのでした。

動画のコメント欄には「ホシコはYouTubeで最もかわいい！」「ふわふわ感がかわいくてたまらない」といった声が世界中から寄せられています。ホシコの幸せそうな姿を、動画でぜひチェックしてみてください。